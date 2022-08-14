НИЗЗЗЯ! Истерики вокруг ЕР в Мегино-Кангаласском улусе

В Мегино-Кангаласском улусе нарастают истерики, прежде всего, вокруг «Единой России». Риторика эмоциональных авторов сводится к одному – «Единая Россия» официально выдвинула Семена ПОТАПОВА, заместителя главы администрации Мегино-Кангаласского улуса, а потому больше никого из членов партии поддерживать НИЗЗЗЯ! А в первую очередь нельзя поддерживать Дмитрия ТИХОНОВА, главу Майи, ну потому что просто НИЗЗЗЯ!

Уже досталось депутату Ил Тумэна Андрей НАХОДКИНУ, который шагает не в ногу, тогда как вся элита улуса высказалась в поддержку Потапова.

Доходит порой до курьезов. Накануне предвыборной кампании главы 15-ти наслегов улуса высказались в поддержку Тихонова. Можно только догадываться под каким прессом они оказались. Ведь это НИЗЗЗЯ! И один из этих глав публично высказался уже в пользу Потапова. Но в тот же вечер по ватсапу распространилось другое видео, где он уже индивидуально поддерживает Тихонова. Анекдот, да и только.

Досталось и первому вице-спикеру Ил Тумэна Александру ЖИРКОВУ. Потому что он единоросс, а поддерживать на выборах кандидата, который, пусть и единосросс, но официально не был выдвинут партией – НИЗЗЗЯ!

«Рыба гниет с головы!», — бьются в истерике наиболее слабонервные, кивая на Жиркова. Мол, это он, он, такой-сякой, смеет вносить раскол в единые ряды единоприглаженной власти.

Однако выяснилось, что Тихонов не такой уж и оппозиционер, как это пытаются преподнести с разной степенью субъективности заинтересованные лица.

Недавно главный редактор ИГ «В Якутии.ру» Елена ТИХОНОВА взяла интервью у своего однофамильца, самовыдвиженца Дмитрия Тихонова. Интервью состоялось вечером, после встречи кандидата с избирателями наслега Моорук и размещено на ютуб-канале ИГ «В Якутии.ру».

Отвечая на прямой вопрос Елены Гаврильевны, Дмитрий Тихонов подтвердил, что да, действительно 11 июня он был на приеме у Айсена Сергеевича. Надо полагать, что обсуждалась предвыборная ситуация.

Понятно, что этот факт вызвал шквал комментариев. В разгар предвыборной кампании общество разделилось по принципу лояльности к тому или иному кандидату.

Разумеется, если и сравнивать руководителей с рыбой, то крупнее Айсена НИКОЛАЕВА, главы республики просто быть не может. Но эмоциональные болельщики, хорошо разбирающиеся в оттенках запахов с рыбьей головы, не смеют заходить так далеко. А потому, главной виновной «рыбой» по-прежнему остается безопасный первый вице-спикер Жирков.

Ну, а если серьезно, то что мы в сухом осадке имеем от информации о том, что Тихонов был принят главой республики?

Заявление кандидата может косвенно подтверждать закрытую информацию о том, что АГиП рассматривал Тихонова как основного кандидата от «Единой России» на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса, а Потапову был предложен пост в системе исполнительной власти республики. Очевидно, что Потапов отказался от кадровой рокировки, и предпочел пойти на выборы при поддержке районной власти. Так же очевидно, что Тихонов вхож в высокие коридоры власти, и его кандидатура воспринимается в республиканском центре.

Нынче праймериз ЕР прошли по всей республике по, так называемому, четвертому сценарию, когда к голосованию допускались не все желающие, а специально отобранные выборщики. Из-за этого возникли кризисные ситуации в разных улусах. Дошло до того, что действующие главы, единороссы, не приняв участия в праймериз, выставились на выборы.

Впрочем, такие прецеденты случались и раньше. И партия никого не наказывала. Наоборот, когда побеждал самовыдвиженец, член партии, «Единая Россия» приписывала себе заслуги, мол, победил наш человек.

АГиП – администрация главы и правительства республики несколько лет как совершенно спокойно работает со всеми главами, независимо от их партийной принадлежности. На муниципальном уровне практически не имеет значения партийный окрас главы. Справлялся бы с хозяйственными вопросами, пользовался доверием населения – вот что важно.

Почему же основные перипетии в Мегино-Кангаласскому улусе развернулись вокруг ЕР? Видимо потому, что основные кандидаты – порядочные люди. Они никого не сбивали в смертельном ДТП, не были замечены в казнокрадстве, коррупции и прочее. Они чисты! Вот и остается политтехнологам кивать на партию и закатываться в истерике: НИЗЗЗЯ! Позиция не самая благоприятная, потому что в ХХI веке люди предпочитают голосовать свободно, делать собственный выбор, а не шустрить по указке сверху.

Так что в Мегино-Кангаласском улусе власти доверили населению сделать самостоятельный выбор. Республиканский административный ресурс никого «не тащит». А уж республика будет работать с тем руководителем, которого изберет народ Мегино-Кангаласского улуса. Как оно и должно быть. Все зарегистрированные кандидаты на пост главы Мегино-Кангаласского улуса – достойные люди. Выбор – за народом.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.