Отчёт администрации Якутска в Мархе: Итоги и планы развития

В микрорайоне Марха прошёл отчёт Окружной администрации города Якутска

11 февраля первый заместитель главы города по экономике и финансам Георгий Гаврильев встретился с жителями микрорайона Марха в рамках ежегодного отчёта Окружной администрации города Якутска. Модератором встречи, состоявшейся в МОБУ «Мархинская СОШ №1», выступил руководитель администрации микрорайона Эрсан Андреев.

Георгий Гаврильев представил жителям ключевые итоги деятельности Окружной администрации города Якутска за 2025 год и обозначил задачи на текущий. Как отметил первый заместитель главы, 2025 год стал переходным этапом от планирования к масштабной реализации стратегических проектов мастер-плана, одобренного президентом Владимиром Путиным.

В микрорайоне Марха в 2025 году построили спортивную воркаут-площадку по ул. Мелиораторов, 9; благоустроили дворовые территории по Маганскому тракту, 2 км, дома 1-3; обустроены три новых площадки накопления твёрдых коммунальных отходов. Также в рамках муниципальной подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселены 12 квартир дома по ул. Есенина, 4/1.

В 2025 году в Якутске продолжилась системная работа по оформлению и уточнению границ земельных участков под многоквартирными домами с прилегающими придомовыми территориями – одна из приоритетных задач в сфере управления муниципальным имуществом, направленная на обеспечение прав собственников жилья, развитие комфортной городской среды и повышение поступлений в местный бюджет. Работа ведётся в строгом соответствии с проектами планировки и межевания территории города Якутска, утверждёнными в рамках градостроительной деятельности, а также по итогам межведомственного рабочего совещания под председательством Прокуратуры Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2023 года.

В течение 2025 года успешно завершены кадастровые работы по 959 адресам многоквартирных домов — уточнены границы земельных участков с учётом реальных придомовых территорий. Ранее многие многоквартирные дома учитывались без надлежащего включения придомовых зон, что ограничивало возможности по благоустройству, установке детских и спортивных площадок, организации парковочных мест и реализации программ комплексного развития территорий. Сегодня ситуация кардинально изменилась, придомовые территории получают юридически оформленный статус, что создаёт условия для их эффективного использования и развития.

В ходе отчета Георгий Гаврильев рассказал, что в текущем году планируется разработка проектно-сметной документации Детско-юношеской спортивной школы в микрорайоне Марха. Также ведётся реализация детского сада в квартале «Северный» на 350 мест.

После подробного отчёта, жители микрорайона Марха задали вопросы первому заместителю главы города и руководителям структурных подразделений Окружной администрации города Якутска. Жителей волнует ситуация с многодетной семьей, проживающей по Намцырскому тракту, которая не может оформить документы на жильё, подобные проблемы озвучили и жители СОНТ Сатал. Мархинцы интересовались сроком проведения центрального водоснабжения, возможностью установки летнего водопровода по ул. Ярославского, причинами сноса моста по ул. Советская, возможностью проведения ремонта улицы Севастьяновская; предложили добавить маршрут по ул. Паромная. Также пожаловались на ненадлежащее восстановление дороги после газификации в СОТ «Ассоль» и СОТ «Лама».

Все устные и письменные вопросы включены в протокол для дальнейшей работы.