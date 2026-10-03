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03.10.2026 14:50
чтение: 1 мин
Спорт
#Айаал Белолюбский
#виктор рассадин
#вольная борьба якутии

Болеем за наших на Играх Азии! Белолюбский и Рассадин в борьбе за бронзу

Айаал Белолюбский и Виктор Рассадин поборются за бронзу Игр Азии. Якутские борцы, выступающие за сборную Таджикистана, продолжат борьбу за медали XX Игр Азии в Японии.

Игры

Айаал Белолюбский победил иранца Али Момени (4:1) и представителя Южной Кореи Ким Сангвонга (6:2). В полуфинале Айаал уступил индийцу Аману Аману (8:14), хотя после первого периода вёл 6:2. В схватке за бронзу Игр Азии его соперником станет японец Ямато Огава.

Виктор Рассадин начал с победы над Абдулрасулом Аслуевым из Бахрейна (3:2), затем уступил японскому чемпиону мира Яшиносуке Аояги (0:10). В утешительном поединке Виктор уверенно победил борца из Индонезии (10:0). Бронзу Игр Азии он разыграет с представителем Кыргызстана Орозбеком Токтомамбетовым.

🕕 Финальный блок второго дня начнётся сегодня в 18:00 по якутскому времени, сообщает«Спорт Якутии» @ulusmedia

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Источник: Спорт Якутии
Фото: Спорт Якутии

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