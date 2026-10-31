Земляки, объединимся: помощь фельдшеру отряда «Боотур» Анне Захаровой

Многодетной маме и фельдшеру добровольческого отряда Анне Захаровой требуется помощь в борьбе с онкологией

Родственники уроженки Верхоянского улуса Анны Захаровой обратились к землякам с просьбой о поддержке. С октября 2024 года по апрель 2025 года Анна находилась на передовой в качестве фельдшера добровольческого отряда «Боотур», где спасала жизни и оказывала первую врачебную помощь в полевом госпитале. За мужество и самоотверженность она была отмечена медалью «За отвагу» ЛНР, знаками «Доброволец Донбасса» и «Боотур».

Анну хорошо знают и помнят в Усть-Янском районе: на протяжении многих лет она жила и трудилась в поселке Депутатский. Дома маму ждут семеро детей — пять дочерей и двое приемных сыновей.

В августе 2025 года в жизнь семьи пришла беда: у Анны диагностировали онкологическое заболевание. Во время курса химиотерапии проявились серьезные осложнения. Теперь женщине предстоят сложная хирургическая операция в профильной московской онкологической клинике и еще 12 курсов химиотерапии.

Врачи дают надежду на ремиссию, однако прерывать борьбу нельзя. На оплату необходимых медицинских процедур и операций требуется собрать 1 миллион рублей.

Близкие Анны обращаются за поддержкой: даже самый скромный вклад приближает возможность пройти жизненно необходимое лечение, сообщает газета «Заря Яны»

Ознакомиться с подробной информацией и реквизитами для помощи можно по ссылке: https://xn—-7sbu0an2ezab.xn--p1ai/zhiteli-ust-yanskogo-rajona-mogut-pomoch-uchastnicze-svo-anne-zaharovoj/

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