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16.10.2026 10:01
чтение: 1 мин
Наука
#Академия наук РС (Я)
#ЕГЭ
#золотая середина
#олимпиада

Два в одном: Как освоить олимпиадный уровень и не завалить ЕГЭ

Формула «золотой середины»: олимпиадная глубина и стандарты ЕГЭ

Учителя Якутии осваивают ИИ-инструменты

В Академии наук РС(Я) успешно завершился курс повышения квалификации для учителей математики и физики.

С 28 сентября по 2 октября Академия наук Республики Саха (Якутия) провела 36-часовую программу профессионального развития для педагогов.

Курс был посвящен интеграции классических олимпиадных методик и современных технологий подготовки школьников к ЕГЭ. В ходе обучения учителя:

• освоили применение искусственного интеллекта для генерации и адаптации учебных задач;

• изучили современные интерактивные материалы для высокоуровневой подготовки к экзаменам и олимпиадам;

• рассмотрели практические методики развития инженерного мышления учеников через решение нестандартных задач.

По итогам программы участники обменялись профессиональным опытом и получили сертификаты, подтверждающие готовность внедрять новые цифровые инструменты и методики в свою педагогическую практику. По итогам курса и просьбам участников мы запускаем новый онлайн-семинар с применением дистанционных технологий, который уже доступен для записи! Это отличная возможность освоить передовые инструменты в удобном дистанционном формате. Запись на семинар: https://forms.yandex.ru/u/6ac73db7e010db002fe4198e

Контактный телефон: +7 (996) 315-25-45

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Методический сборник по физике и математике (Якутск, 2026)

Ищете задачи для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам? Академия наук Республики Саха (Якутия) представляет уникальный сборник!

Внутри: планиметрия, стереометрия, физика с решениями, олимпиадные задания и ЕГЭ.

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Источник: Пресс-служба АН РС (Я)
Фото: ИИ-генерация

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