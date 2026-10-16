Два в одном: Как освоить олимпиадный уровень и не завалить ЕГЭ
Формула «золотой середины»: олимпиадная глубина и стандарты ЕГЭ
Учителя Якутии осваивают ИИ-инструменты
В Академии наук РС(Я) успешно завершился курс повышения квалификации для учителей математики и физики.
С 28 сентября по 2 октября Академия наук Республики Саха (Якутия) провела 36-часовую программу профессионального развития для педагогов.
Курс был посвящен интеграции классических олимпиадных методик и современных технологий подготовки школьников к ЕГЭ. В ходе обучения учителя:
• освоили применение искусственного интеллекта для генерации и адаптации учебных задач;
• изучили современные интерактивные материалы для высокоуровневой подготовки к экзаменам и олимпиадам;
• рассмотрели практические методики развития инженерного мышления учеников через решение нестандартных задач.
По итогам программы участники обменялись профессиональным опытом и получили сертификаты, подтверждающие готовность внедрять новые цифровые инструменты и методики в свою педагогическую практику. По итогам курса и просьбам участников мы запускаем новый онлайн-семинар с применением дистанционных технологий, который уже доступен для записи! Это отличная возможность освоить передовые инструменты в удобном дистанционном формате. Запись на семинар: https://forms.yandex.ru/u/6ac73db7e010db002fe4198e
Контактный телефон: +7 (996) 315-25-45
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Методический сборник по физике и математике (Якутск, 2026)
Ищете задачи для подготовки к ЕГЭ и олимпиадам? Академия наук Республики Саха (Якутия) представляет уникальный сборник!
Внутри: планиметрия, стереометрия, физика с решениями, олимпиадные задания и ЕГЭ.
Кому: школьникам 6-11 классов и учителям.
Цена: 350 ₽.
Контакты: +7 996 315 25 45
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