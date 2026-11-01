Ежедневный гороскоп на понедельник, 2 ноября 2026 года

Понедельник. Сразу проснулся в плохом настроении, даже ничего делать не пришлось.

гороскоп на понедельник 2 ноября 2026 года

Лунное предупреждение

Гороскоп на 2 ноября 2026: 23, 24 лунный день. Убывающая Луна. Воздержитесь от покупок (за исключением еды и топлива) и принятия важных решений после 03:00 по московскому времени (ночь на вторник, 3 ноября). Луна находится в знаке Льва.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для непринужденного общения и социальных контактов. Вас также привлекут спортивные мероприятия и веселые занятия с детьми. Романтика сегодня наполнена особой энергией, некоторые люди могут встретить новую любовь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День приносит хорошее настроение, особенно в домашних делах (несмотря на повышенную активность и некоторую суету дома). Отношения с коллегами складываются позитивно. Более того, у некоторых из вас может начаться служебный роман. Бывшие супруги, партнеры и друзья из прошлого снова появятся в вашей жизни.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для вас: вы чувствуете себя энергичным, интеллектуально вовлеченным и жаждущим общения. Вам захочется поделиться своими идеями, особенно с объектом романтической симпатии, если представится такая возможность. Проявите терпение к незначительным ошибкам на работе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отличный день для финансовых переговоров, советует ваш гороскоп на 2 ноября, если вы учтете Лунное предупреждение (см. выше). В частности, вас могут порадовать покупки для дома, особенно те, что сделают его более уютным и привлекательным. Возможно, вы наконец приобретете то, на что давно присматривались.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это день победителя для вас. Луна находится в гармонии с огненным Марсом и удачливым Юпитером в вашем знаке, а также благосклонна к Венере. Это делает вас обаятельным, счастливым, общительным и готовым наслаждаться компанией других людей. Романтика благоприятна. Отличный день для приема гостей и развлечений.

Дева (23 августа — 22 сентября)

День приносит хорошее настроение, потому что события, происходящие за кулисами, подарят вам теплое чувство на душе. Возможно, вы ожидаете поступления денег или решения какого-то вопроса в вашу пользу (и это вполне вероятно). Вы останетесь довольны покупками, сделанными сегодня, при условии, что избежите периода Лунного предупреждения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Прекрасный день, чтобы порадовать себя обновками гардероба, при условии соблюдения Лунного предупреждения. Также это отличное время для общения. Наслаждайтесь компанией друзей и пребыванием в группах по интересам. Возможно, вы окажетесь вовлечены в нечто соревновательное. Романтика благоприятна.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Лучше просто не бывает. Солнце и Меркурий находятся в вашем знаке, в то время как Луна, Марс и Юпитер выстроились в верхней части вашей натальной карты. Это делает вас влиятельным, харизматичным и дипломатично настроенным на достижение целей. Добивайтесь сегодня того, чего хотите, но помните о Лунном предупреждении.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте уверены в изучении возможностей для путешествий, а также сфер, связанных с медициной, правом, высшим образованием и издательским делом, поскольку сегодня все эти области будут вам благоприятствовать. Дружба может перерасти в романтическую связь и приятно удивить вас.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня финансовые переговоры будут складываться в вашу пользу, равно как и обсуждения того, как разделить или урегулировать общие вопросы (например, наследство или даже долги). Также вы можете получить поддержку от начальника, родителя или другого авторитетного лица, который одобрит вашу позицию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Великолепный день для общения, потому что люди хотят вас видеть. Текущие отношения с супругами, партнерами и близкими друзьями складываются отлично. Вас привлекут планы на путешествия. Возможно, роман на расстоянии или кто-то из вашего прошлого появится вновь, чтобы привнести в вашу жизнь нечто захватывающее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У многих из вас сегодня может начаться служебный роман. Безусловно, вы чувствуете себя нежно и страстно. У вас также может возникнуть сильное желание отвлечься от рутины и сделать что-то иное, потому что вы жаждете перемен и приключений.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Захарова (1975) и фигуристка Татьяна Тотьмянина (1981) разделяют с вами этот день рождения. Вы искренний, добродушный и логичный человек. Вам нравится заботиться о благополучии других. Ожидайте захватывающих перемен и расширения личной свободы в этом году. Учитесь быть более гибким и отпускать все, что вас сдерживает. Ищите новые возможности. Вас ждет встреча с новыми друзьями и больше путешествий.

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