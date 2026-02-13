Олёкминск получит собственный газовый участок

В Олёкминске стартовал активный этап подготовки к созданию Олёкминского эксплуатационного газового участка. В город прибыла рабочая группа АО «Сахатранснефтегаз». Работники компании оценивают готовность инфраструктуры, осматривают базу будущего подразделения и выстраивают более плотное взаимодействие с местной администрацией. Это важный шаг к тому, чтобы запустить в районе программу социальной газификации в полном объеме.

На сегодняшний день Олёкминск остается одним из крупных населенных пунктов республики, где масштабное подключение к газу только начинает набирать обороты. Первым делом начальник службы технологического присоединения УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Артем Попов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы городского поселения Олёкминск Павлом Романенко. Встреча была посвящена практическим шагам в рамках поручений Президента России и народной программы партии «Единая Россия» социальной газификации. Речь идет о подведении газа до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Стороны обсудили алгоритм взаимодействия муниципалитета и газовиков — ключевой фактор, от которого зависит скорость подключения домов олёкминчан.

«С администрацией города мы обозначили новые точки взаимодействия для продолжения работ. Павел Владимирович со своей стороны уже назначил ответственных лиц. Наша задача как исполнителя — обеспечить полную готовность газовой инфраструктуры и сопровождать жителей на каждом этапе: от подачи заявления до получения техусловий, монтажа оборудования и заключения договора на обслуживание», — пояснил Артем Алексеевич.

Параллельно с административными вопросами на месте решаются и производственные задачи. В Олёкминске уже работают начальник Олёкминского строительного участка АО «Сахатранснефтегаз» Матвей Шараборин и заместитель начальника производственного отдела Управления капитального строительства компании Алексей Шадрин. Специалисты проводят ревизию помещений, которые станут базой для будущего эксплуатационного участка. Именно это подразделение в дальнейшем будет отвечать за бесперебойную подачу газа, обслуживание сетей и работу с абонентами в Олёкминском районе.

«Мы планируем создать в Олёкминске полноценный эксплуатационный газовый участок уже в ближайшие месяцы. Сейчас совместно с Алексеем Геннадьевичем мы осматриваем базу, проводим подсчет площадей и оцениваем состояние помещений. Составляется перечень необходимого оснащения, инструментов, спецтехники и оборудования, чтобы участок начал работу в полную силу и соответствовал всем требованиям безопасности», — рассказал Матвей Георгиевич.

Создание эксплуатационного участка означает, что Олёкминск перестает быть просто точкой на карте строительства и становится полноценным звеном в системе газоснабжения Якутии.

