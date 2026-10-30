Село Тит-Ары вошло в Топ-3 самых впечатляющих локаций среди российских хорроров

Зрители киноканала НСТ назвали знаковые локации из отечественных фильмов ужасов — третье место заняла местность, в которой снимался фильм «Иччи»

В октябре киноканалу «Настоящее Страшное Телевидение» исполнилось 20 лет. В честь этого события канал провёл опрос в социальных сетях и выяснил, какие локации, в которых были сняты знаменитые российские кинохорроры, запомнились зрителям сильнее всего.

Топ-5 таких мест выглядит так:

1. Пионерлагерь «Искра», Тверская область; «Пищеблок» (2021) — 21%.

2. Санаторий «Долоссы», Ялта, Крым; «Юленька» (2009) — 17%.

3. Посёлок Тит-Ары, Республика Саха (Якутия); «Иччи» (2020) — 16%.

4. Петербургский метрополитен, Санкт-Петербург; «Диггеры» (2016) — 11%.

5. Парк Василия Хлудова, Сочи, Краснодарский край; «Умирающий лебедь» (1916) — 9%.

1. Пионерлагерь «Искра», Тверская область — «Пищеблок» (2021).

Заброшенный пионерлагерь «Искра» в Тверской области, рядом с деревней Дуденево, — идеальный пример того, как сама локация диктует эстетику фильма ужасов. Лагерь, работавший с 1959 по 2006 год, был выбран после осмотра от 15 до 20 аналогичных объектов именно потому, что его инфраструктура с момента открытия почти не обновлялась. Была сохранена планировка и советская символика в оформлении. Это позволило создателям сериала добиться максимальной аутентичности без дорогостоящих декораций.

Съёмки в заброшенном месте потребовали серьёзной подготовки. По иронии судьбы самому серьёзному ремонту подвергся пищеблок, где пришлось менять все покрытия и оборудование.

В результате лагерь стал не просто фоном, а полноправным персонажем сериала. До съёмок «Искра» пользовалась дурной славой заброшенного и медленно разрушающегося места, а после выхода «Пищеблока» стала точкой притяжения для фанатов. Съёмочная группа вспоминала атмосферу на площадке как «максимально аутентичную» — именно это и сделало сериал настолько убедительным.

2. Санаторий «Долоссы», Ялта, Республика Крым — «Юленька» (2009).

Продюсер Андрей Новиков познакомился со сценарием хоррора во время подготовки фестиваля «Кино-Ялта», а позднее предложил участвовать в проекте и помог адаптировать сюжет под съёмки в Крыму. Задача состояла в том, чтобы создать условное пространство, в котором могла происходить тревожная история о школьной учительнице, её семье и ученицах. Для съёмок «Юленьки» режиссёр Александр Стриженов выбрал заброшенный корпус санатория «Долоссы» под Ялтой.

Место, которое в фильме сыграло роль гимназии для девочек, в реальности представляло собой мрачноватое серое здание с арочными окнами и следами запустения: всё это должно было создавать ощущение холода и отчуждения. Локацию значительно изменили под задачи фильма: помещения гимназии выстраивали и оформляли под руководством художника-постановщика Павла Пархоменко, а цветокоррекция впоследствии «погасила» зелень листвы, сделав изображение серо-голубым, чтобы зритель «задохнулся от ужаса». Съёмочная группа вспоминала Ялту как «неузнаваемую» в кадре — настолько сильной была трансформация реальности в кошмар.

3. Село Тит-Ары, Республика Саха (Якутия) — «Иччи» (2020).

Якутский хоррор «Иччи» снимали в 2018 году в селе Тит-Ары — отдалённой глубинке Якутии, где сама природа и вековое одиночество становятся источником ужаса. Выбор локации был обусловлен сюжетом: семья приезжает к пожилым родителям в якутскую глушь, где, согласно местному фольклору, обитают духи иччи. Создатели сознательно отказались от студийных декораций в пользу реальной среды, чтобы добиться максимального погружения в атмосферу холода и изоляции, которую невозможно было бы воспроизвести в павильоне. Снежные просторы, тайга, старые дома — всё это работало на создание гнетущего настроения. Съёмки в таких условиях были сопряжены с серьёзными логистическими трудностями: удалённость села, суровый климат, ограниченная инфраструктура. Ранее Тит-Ары был известен разве что местным жителям, но после успеха «Иччи» (фильм вошёл в лонг-лист «Золотого глобуса») село приобрело культовый статус среди ценителей якутского кино.

4. Петербургское метро, Санкт-Петербург — «Диггеры» (2016).

Съёмки хоррора «Диггеры» изначально планировались в московском метро, но были перенесены в Петербург, и это решение оказалось судьбоносным: режиссёр Тихон Корнев называл спуск в тоннели «совершенно оккультным и сакральным опытом», отмечая «принципиально иную атмосферу» и «невероятно жуткий гул гуляющего повсюду ветра».

Съёмочная группа работала в метрополитене в те несколько часов, пока он был закрыт для пассажиров, а электричество отключали, чтобы снимать непосредственно на путях.

Логистика была сопряжена с жёсткими временными ограничениями и повышенными мерами безопасности, но именно это, по словам группы, придавало съёмкам особую интенсивность. До фильма петербургское метро уже пользовалось репутацией места с богатой мифологией, но «Диггеры» добавили к ней кинематографическую страницу.

5. Парк Хлудова, Сочи — «Умирающий лебедь» (1916).

«Умирающий лебедь» Евгения Бауэра вышел в эпоху немого кино, когда выразительность кадра во многом зависела от актёрской пластики, архитектуры и природного окружения. Сюжет посвящён немой танцовщице и художнику, одержимому изображением смерти. Один из первых российских фильмов ужасов снимался в 1916 году в самых красивых уголках Сочи — в том числе в парке Василия Хлудова. Выбор локации был обусловлен эстетическими соображениями: курортные пейзажи создавали контраст с мрачным сюжетом.

Декорациями служили окружающие пейзажи и парковые объекты: аллеи, скульптурные композиции, берег реки Сочи. Съемки были технически несложными по меркам немого кино, но требовали тщательного выбора ракурсов. Парк Хлудова был фешенебельным местом, популярным у отдыхающих. После выхода фильма он стал частью киноистории Сочи. Для своего времени это была передовая производственная практика: использование реальных локаций вместо павильонов придавало фильму документальную достоверность, которая усиливала ужас происходящего.

Опрос проводился в социальных сетях киноканала «Настоящее Страшное Телевидение». В нём приняли участие 869 человек.