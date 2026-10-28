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28.10.2026 11:35
чтение: 1 мин
Культура
#ДДН им. А.Е. Кулаковского
#мастер-класс

Приглашаем на уникальный мастер-класс

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УНИКАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 🐎🦌

Национальный центр «Симэх» приглашает Вас прикоснуться к истокам народного творчества!

📅 29 октября 2026 года
🕚 11:00
📍 Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского (2 этаж, гостиная)
🏠 ул. Пояркова, 4

В рамках Проекта «Многонациональный ковер России» пройдут лекции и мастер-классы по изготовлению изделий из конского волоса и меховых ковриков

📚 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лекция о традициях и материалах:

  • Сакральный смысл и применение
  • Свойства материалов
  • Символика орнамента

🧵 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Мастер-классы по созданию изделий:

  1. Изделия из конского волоса:
  • Изготовление «Күн олбох» — плетение из конского волоса с тремя прядями.
  • Плетение методом ручного сучения коврика «Сөрүө».
  1. Изделия из меха:
  • Техника шитья мехового коврика «Кумалан»

📞 Запись и справки: 8-968-156-84-87

Ждем вас на нашем мероприятии! ✨

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Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Фото: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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