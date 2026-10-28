28.10.2026 11:35
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Приглашаем на уникальный мастер-класс
ПРИГЛАШЕНИЕ НА УНИКАЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 🐎🦌
Национальный центр «Симэх» приглашает Вас прикоснуться к истокам народного творчества!
📅 29 октября 2026 года
🕚 11:00
📍 Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского (2 этаж, гостиная)
🏠 ул. Пояркова, 4
В рамках Проекта «Многонациональный ковер России» пройдут лекции и мастер-классы по изготовлению изделий из конского волоса и меховых ковриков
📚 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лекция о традициях и материалах:
- Сакральный смысл и применение
- Свойства материалов
- Символика орнамента
🧵 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Мастер-классы по созданию изделий:
- Изделия из конского волоса:
- Изготовление «Күн олбох» — плетение из конского волоса с тремя прядями.
- Плетение методом ручного сучения коврика «Сөрүө».
- Изделия из меха:
- Техника шитья мехового коврика «Кумалан»
📞 Запись и справки: 8-968-156-84-87
Ждем вас на нашем мероприятии! ✨
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Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
Фото: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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