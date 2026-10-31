«Бременские музыканты» в Саха Опера Балет: праздник авантюризма на сцене

Спектакль «Бременские музыканты» уверенно доказывает: дух приключений одинаково близок и детям, и взрослым. На сцене Государственного театра оперы и балета знакомая с детства история заиграла новыми красками — и заслуга в этом не только в узнаваемых мотивах, но и в яркой, живой подаче.

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‎Алексей Иванов в роли Трубадура — романтик и авантюрист, в этот раз был особенно лиричен, дуэт с принцессой (Мария Шапошникова, Дина Охлопкова) у него получился трогательным. Больше всего зал покорили Петух (Александр Эверстов) и Осёл (Дмитрий Кырдал) — их образы буквально заряжали энергией, и тем паче, когда друзья Трубадура выбегают в зал в поисках Принцессы. Публика визжала и рыдала от восторга!



‎Комедийные штрихи от охранника (Андрей Евстифеев) и Короля (Григорий Петров) рассмешили и детей, и взрослых, а харизматичная Атаманша (Анегина Дьяконова, Прасковья Герасимова) и её банда (Олег Беляев, Иннокентий Огочонов) добавили спектаклю драйва.

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‎Костюмы — отдельный восторг: они подчёркивают характеры героев и делают образы запоминающимися. Сценография лаконичная, но выразительная: мобильные декорации становятся частью действия, а тёплая цветовая гамма задаёт нужный настрой.

‎Прекрасна работа художника по свету: она зажигала публику и добавляла яркости красок.

‎Под занавес зрители одарили артистов за прекрасную игру аплодисментами и дружными криками «браво», добрая порция которых досталась оркестру под управлением Максима Ноговицына.



Перед просмотром в театре прошла увлекательная экскурсия, в котором ребята узнали интересные истории о знаковых фигурах театра и его замечательные постановки.

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‎Фанатов театра в этот день точно поприбавилось. Если любите сказки с душой и энергией — обязательно к просмотру «Бременские музыканты»!



А кто из героев понравился вам больше всего?

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‎Ну а следующий спектакль, который покорит зрителей своим лиризмом — балет «Золушка» в постановке Алексея, Попова. Он посвящен первому исполнителю партии Принца Геннадию Баишеву. Показы пройдут 31 октября и 1 ноября.



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