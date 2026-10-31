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31.10.2026 10:28
чтение: 0 мин
Культура
#ГТОиБ
#СахаОпераТетар

«Бременские музыканты» в Саха Опера Балет: праздник авантюризма на сцене

Спектакль «Бременские музыканты» уверенно доказывает: дух приключений одинаково близок и детям, и взрослым. На сцене Государственного театра оперы и балета знакомая с детства история заиграла новыми красками — и заслуга в этом не только в узнаваемых мотивах, но и в яркой, живой подаче.

‎Алексей Иванов в роли Трубадура — романтик и авантюрист, в этот раз был особенно лиричен, дуэт с принцессой (Мария Шапошникова, Дина Охлопкова) у него получился трогательным. Больше всего зал покорили Петух (Александр Эверстов) и Осёл (Дмитрий Кырдал) — их образы буквально заряжали энергией, и тем паче, когда друзья Трубадура выбегают в зал в поисках Принцессы. Публика визжала и рыдала от восторга!


‎Комедийные штрихи от охранника (Андрей Евстифеев) и Короля (Григорий Петров) рассмешили и детей, и взрослых, а харизматичная Атаманша (Анегина Дьяконова, Прасковья Герасимова) и её банда (Олег Беляев, Иннокентий Огочонов) добавили спектаклю драйва.

‎Костюмы — отдельный восторг: они подчёркивают характеры героев и делают образы запоминающимися. Сценография лаконичная, но выразительная: мобильные декорации становятся частью действия, а тёплая цветовая гамма задаёт нужный настрой.
‎Прекрасна работа художника по свету: она зажигала публику и добавляла яркости красок.
‎Под занавес зрители одарили артистов за прекрасную игру аплодисментами и дружными криками «браво», добрая порция которых досталась оркестру под управлением Максима Ноговицына.


Перед просмотром в театре прошла увлекательная экскурсия, в котором ребята узнали интересные истории о знаковых фигурах театра и его замечательные постановки.

‎Фанатов театра в этот день точно поприбавилось. Если любите сказки с душой и энергией — обязательно к просмотру «Бременские музыканты»!


А кто из героев понравился вам больше всего?

‎Ну а следующий спектакль, который покорит зрителей своим лиризмом — балет «Золушка» в постановке Алексея, Попова. Он посвящен первому исполнителю партии Принца Геннадию Баишеву. Показы пройдут 31 октября и 1 ноября.




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Источник: Елена СТЕПАНОВА
Фото: фото Кристины НОВГОРОДОВОЙ

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