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30.10.2026 14:22
чтение: 1 мин
Культура

Оперная звезда Якутии выступит в Новосибирске в образе Туйаарымы Куо

‎Екатерина Корякина выступит на сцене НОВАТ в образе Туйаарымы Куо

‎Туйаарыма Куо — героиня из национальной оперы «Ньургун Боотур» (музыка Марка Жиркова и Генриха Литинского). Когда эту партию исполняет Екатерина Корякина, древние сказания олонхо, признанные ЮНЕСКО, вдруг оживают в голосе и становятся понятны каждому. Артистка государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона уже представляла нашу республику в роли героини якутского эпоса на сценах Большого и Мариинского театров.

Весной 2026 года Екатерина Корякина вышла на сцену Большого театра в рамках гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO. Выступление состоялось 14 апреля на Исторической сцене.
‎Это выступление стало важным событием: опера основана на эпосе олонхо, который имеет статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и концерт был частью программы, подчёркивающей единство народов России.

И вот теперь её пригласил в Новосибирский театр выступить в качестве гостьи 4 ноября в Гала концерте «Культурный код единства».
‎Вместе с ней в Новосибирск отправятся артисты Театра Олонхо Иванида Бугулова (хомус), Айсен Кысылбаиков (кырыымпа).
Екатерина Корякина — заслуженная артистка Республики Саха (Якутия)», обладатель Гран-при II Международного конкурса оперных певцов имени А. С. Адамовой-Афанасьевой (Якутск).

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Источник: Елена СТЕПАНОВА
Фото: Кристины НОВГОРОДОВОЙ

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