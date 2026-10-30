Оперная звезда Якутии выступит в Новосибирске в образе Туйаарымы Куо

‎Екатерина Корякина выступит на сцене НОВАТ в образе Туйаарымы Куо

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‎Туйаарыма Куо — героиня из национальной оперы «Ньургун Боотур» (музыка Марка Жиркова и Генриха Литинского). Когда эту партию исполняет Екатерина Корякина, древние сказания олонхо, признанные ЮНЕСКО, вдруг оживают в голосе и становятся понятны каждому. Артистка государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суоруна Омоллоона уже представляла нашу республику в роли героини якутского эпоса на сценах Большого и Мариинского театров.

Весной 2026 года Екатерина Корякина вышла на сцену Большого театра в рамках гала-концерта VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO. Выступление состоялось 14 апреля на Исторической сцене.

‎Это выступление стало важным событием: опера основана на эпосе олонхо, который имеет статус объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и концерт был частью программы, подчёркивающей единство народов России.

И вот теперь её пригласил в Новосибирский театр выступить в качестве гостьи 4 ноября в Гала концерте «Культурный код единства».

‎Вместе с ней в Новосибирск отправятся артисты Театра Олонхо Иванида Бугулова (хомус), Айсен Кысылбаиков (кырыымпа).

Екатерина Корякина — заслуженная артистка Республики Саха (Якутия)», обладатель Гран-при II Международного конкурса оперных певцов имени А. С. Адамовой-Афанасьевой (Якутск).