Назван Учитель года Якутии — 2022

Где успешен Учитель, успешен и Ученик или репортаж с конкурса “Учитель года Якутии — 2022”

Немного из истории конкурса

Наше время отличается множеством всевозможных конкурсов, начиная с разновозрастных конкурсов красоты до сугубо профессиональных.

Одним из таких профессиональных конкурсов является республиканский “Учитель года Якутии”. Если вспомнить, то такие конкурсы среди учителей в Якутии стали проводиться с 1990 года, а в России с 1992 года. Но ему предшествовал Всесоюзный конкурс, который проводился с 1989 года. Победители региональных конкурсов принимали участие во всесоюзном, а теперь во всероссийском конкурсе. Такие профессиональные конкурсы — это площадка для творчески работающих и передовых учителей. Для участия в них, согласимся, нужна все же решимость, храбрость, воля и вера в свои силы.

Наш Ил Дархан Айсен Николаев перед учительской общественностью поставил грандиозную и амбициозную задачу войти в ТОП-15 регионов по качеству образования, доступности современных знаний независимо от места проживания в нашей огромной республике. Достичь этого можно и нужно, но для этого необходимо повышать общий уровень наших учителей. И для достижения этой цели, несомненно, нужны такие профессиональные конкурсы среди учителей.

Конкурс “Учитель года Якутии — 2022”

Отрадно, что в связи со смягчением режима самоизоляции от ковид-19 стало возможным провести ХХХ1-й конкурс в очном режиме.

Конкурс проводится с целью выявления талантливых учителей, их поддержки и поощрения; повышения их социального статуса и престижа педагогической профессии, распространения инновационного педагогического опыта лучших учителей Республики Саха (Якутия) в соответствии с современными тенденциями развития российского образования, отражёнными в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», федеральных государственных образовательных стандартах общего образования – говорят организаторы конкурса. С этим невозможно не согласиться.

Девиз финала Конкурса «Сейте разумное, доброе, вечное» отражает главные задачи современного образования: непрерывный и профессиональный и личностный рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей и достижений.

Чтобы выявить действительно лучших, институтом развития образования и повышения квалификации работников образования РС(Я) (ИРОиПКРО) проведена большая работа с охватом практически всех учителей республики. Первый этап проводился на школьном уровне, в котором приняли участие 438 учителей, из них на улусном уровне – 252 учителя. На финальном, республиканском уровне определились 29 лучших педагогов. В столицу приехали победители улусных и районных конкурсов, которые представили учителей разных предметов школьной программы — английского языка, математики, физики, истории, обществознания, начальных классов, русского языка, географии, биологии. Средний возраст участников состаивл 36 лет, при этом общий педагогический стаж — 12 лет. То есть, люди среднего возраста, учителя достаточно опытные, определившиеся, в самом расцвете творческих сил. Почти целую неделю финалисты состязались в своем мастерстве. Конкурс состоял из трех туров, один сложнее другого.

1 очный тур: “Учитель-профессионал”, в котором конкурсанты представили свою методическую мастерскую и проведение урока, что и является главным инструментом любого учителя. Это взаимодействие учителя и ученика, способность за короткое время передать новое знание, закрепить его и т.д.

2 тур: проведение дистационно классного часа. В этом конкурсе участники раскрывали свои навыки общения с воспитанниками, построения диалога, умение заинтересовать своим выступлением, презентацией на определенную тему учащихся. В этом туре приняли участие 16 конкурсантов, успешно прощедших 1 тур.

Ну, а 3 очный тур “Учитель – лидер”. Цель конкурса: участники должны сорентироваться и ответить на нестандартные и неожиданные вопросы гостей, представителей разничных сфер. Например, журналистов, родителей, коллег и т.д. В этом раунде приняли участие победители двух предыдущих туров. Таким образом, 5 профессионалов продолжили бой. Действительно, учитель должен быть всесторонне развит и подготовлен к жизни и суметь найти правильные ответы на разные и нестандартные ситуации за пределами своего урока и школы.

О финалистах..

Вот имена финалистов, которые в упорном состязании своего мастерства среди коллег, вышли на последний решающий бой:

Дмитрий Айалович Михайлов, учитель английского языка МБОУ «Сунтарская СОШ № 1 имени А. П. Павлова»;

Валентина Гаврильевна Нафанаилова, учитель начальных классов МБОУ «Легойская СОШ (с углубленным изучением отдельных предметов)», Усть-Алданский улус;

Иван Герасимович Дьяконов, учитель физики, МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия Горного улуса;

Александр Саввич Дмитриев, учитель математики МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени Д. С. Спиридонова» Верхневилюйского улуса;

Наталья Сергеевна Коновалова, учитель начальных классов, МБОУ «СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ленск, Ленского улуса.

Я была приглашенным гостем на этом заключительном туре с правом задать любой вопрос, не выходящий за пределы этики и морали. Зал аудитории, в котором проходил этот тур, был полным и, не будет преувеличением сказать, что все собравшиеся горели желанием задать вопрос. Они оказались самого разного характера и содержания. Прзвучали также были дистационные видеовопросы, которые задавали издалека, например из Москвы. Также модератор, заместитель директора института, известный педагогической общественности, кандидат филологических наук Николай Иннокентьевич Бугаев, пользуясь интерактивной доской, подготовил интересные вопросы, которые раскрывают масштабность видения проблем и нестандартность предлагаемых решений.

Например были и такие интересные, с моей точки зрения, вопросы:

— Вы директор школы и надо “Построить школу в мире неопределенности”, кто вы: философ, психолог, педагог? То есть, с какой точки зрения вы бы постоили эту школу?

— Представьте, что вы создаете школу, ориентированную на учителей. Что для вас стало бы главным приоритетом?

— Представьте, вы взялись управлять школой, ориентируясь прежде всего на интересы детей. Каких главных правил вы бы стали придерживаться?

— Вас назначают директором, и вы стараетесь ориентироваться на начальство. В чем главном вы бы хотели начальство порадовать?

А еще был не менее интересный вопрос, который заставил подумать честно и ответить: “Книга, которая привела меня в школу…” и т.д.

Короче, разные вопросы сыпались как из рога изобилия и длилось все это около двух часов! Стоит отметить, что финалисты держали себя достойно и отражали атаки, иногда бойко отвечая, а иной раз задумчиво ища правильные ответы… Состязание, напоминало телешоу “Вопросы на миллион…”

Ну и я, наблюдая с интересом за процессом, не удержалась и в тему о книге задала невинный вопрос: “Знаете ли вы такого человека как Альберт Лиханов? И чем он известен?”, а также второй вопрос: “Кто из вас читал роман “Сакура и дуб? В. Овчиннокова?”.

К сожалению, на оба вопроса молодые люди не смогли дать ответ. Честно.

Для сведения я ответила сама, что Альберт Лиханов – корифей русской литературы, писатель, активный общественный деятель, сопредседатель Союза писателей РФ, Президент ООБД «РДФ», и еще нескольких общественных фондов и благотворительных организаций. Книгами Лиханова зачитывается уже не одно подрастающее поколение. Среди самой известной прозы Альберта Анатольевича – повести «Обман», «Чистые камушки», «Благие намерения», «Голгофа», «Невинные тайны», «Высшая мера», «Никто», «Паводок», трилогии «Благие намерения», роман на военную тематику «Мужская школа», роман в повестях «Русские мальчики» и т.д. Его книги изданы огромными тиражами более 30 миллионов экземпляоров. Ну, а книга “Сакура и дуб” очень известный роман в свое время, который рассказывает об образе мышления, культуре и укладе жизни Японии и Англии. Почему я задала именно эти вопросы? А потому что обе книги затрагивают пробемы педагогики, психологии, культуры и т.д., поэтому я посоветовала им найти и прочитать книги этих авторов.

Наконец, после пресс-конференции лидеры и гости разошлись на обеденный перерыв, а комиссия на заседание.

Победители…

Первый заместитель образования и науки Михаил Присяжный в торжественной обстановке со словами: “В таком сложном конкурсе проигравших не бывает, все участники этого республиканского конкурса победители”, вскрывает конверт. В зале воцарилась звенящая тишина…

И вот он в полной тишине зачитывает, что абсолютным победетелем стал… Иван Герасимович Дьяконов, учитель физики, МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия, Горного улуса, а лауретом названа Валентина Гаврильевна Нафанаилова, учитель начальных классов МБОУ «Легойская СОШ (с углубленным изучением отдельных предметов)», Усть-Алданский улус. Оба победителя не скрывают своей радости и признаются что такое признание оказалось для них неожиданным. Все были достойны.

Что ж, поздравляю прбедителей и желаю дальнейших творческих успехов.

Подводя итоги, хочется ещё раз подчеркнуть, что профессиональные конкурсы — это не только смотры педагогических талантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают новый импульс для творчества на этом поприще. Участие в них, как правило, выводит конкурсантов на новую профессиональную ступеньку, они как будто получают ещё одно образование: повышается уровень их педагогического мастерства, экспертность, продвигается карьера, растёт уважение среди коллег.

Ну, а главный постулат остаётся неоспоримым: где успешен Учитель, успешен и Ученик.

В добрый путь, коллеги!

Примечание: Конкурсные уроки были проведены в 4-х школах г. Якутска: №17, №18, №23 и Саха-корейской СОШ, и участники выражают огромную благодарность коллективам этих школ.