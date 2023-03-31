Налоговая служба: Как предоставлять персонифицированные сведения о физлицах

Персонифицированные сведения о физлицах достаточно представлять только за первые два месяца каждого квартала

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что представлять форму «Персонифицированные сведения о физлицах» можно только за первый и второй месяцы из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода.

С 2023 года все работодатели, которые выступают в роли страхователей своих работников и платят за них страховые взносы, сдают в налоговый орган ежеквартальный расчет по страховым взносам (форма по КНД 1151111) и ежемесячные персонифицированные сведения о физических лицах (форма по КНД 1151162.

Сроки представления отчетов в налоговый орган:

— расчет по страховым взносам — не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом;

— персонифицированные сведения о физических лицах — не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за истекшим.

Форма персонифицированных сведений о физических лицах содержит показатели в отношении физических лиц, идентичные показателям раздела 3 формы расчета по страховым взносам (ФИО, СНИЛС, сумму выплат и иных вознаграждений).

А потому в случае представления работодателем раздела 3 в составе РСВ по итогам каждого отчетного / расчетного периода обязанность по представлению персонифицированных сведений о физических лицах за последний месяц каждого квартала считается исполненной.

Это значит, что работодатели могут представлять персонифицированные сведения о физических лицах только за первый и второй месяцы квартала. Необходимости представлять сведения за третий месяц нет, так как соответствующие данные налоговый орган получит из раздела 3 формы Расчета по страховым взносам, представляемого ежеквартально.