На реках Якутии сегодня спокойная обстановка

31 мая на вечернем брифинге первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я) Иннокентий Андросов сообщил, что обстановка по паводку в республике спокойная.

На реке Лена нижняя кромка ледохода наблюдается выше с. Кюсюр Булунского района. Вследствие выхода волны с рек Витим и Олекма на реке Лена на участке Саныяхтах – Табага отмечается незначительный суточный подъем уровней воды.

На реке Алдан много воды дал приток реки Учур, зафиксирован подъем на 53 см. В связи с этим прогнозируется, что в Усть-Майском районе уровни воды будут держаться до конца недели. В результате этого автомобильная дорога на 350 км трассы «Амга» в Усть-Майском районе будет пока оставаться закрытым. Круглосуточное дежурство на участке продолжается.

На реке Яна у с. Усть-Янск Усть-Янского района продолжаются подвижки льда. В ближайшие три сутки ожидается вскрытие реки в устьевой части.

На реке Индигирка ледоход проходит на границе Абыйского и Аллаиховского районов, уровни воды – низкие.

На реке Колыма началась вторая волна. Сегодня уровень воды у п. Зырянка 566 см. На территории Магаданской области в верховьях реки Колыма наблюдается снижение воды от 15 до 30 см. Исходя из этого освобождение от воды взлетно-посадочной полосы аэропорта «Зырянка» ожидается через одну-две сутки. Ледоход уже дошел до устьевой части Колымы.

На малых реках подъем уровней воды тоже не зафиксирован. тгк Республика Саха (Якутия)