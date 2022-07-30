На лесной пожар у Арылаха сброшено 225 тонн воды

В Якутии усилены меры по тушению лесных пожаров вблизи населённых пунктов

На особом контроле действующего Оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) – тушение лесных пожаров, действующих рядом с населёнными пунктами. На заседании с участием глав муниципальных образований 30 июля первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников поставил задачу мобилизовать все силы и средства на их тушение.

«При сильном ветре верховой огонь может пройти через водные преграды в виде речек и минерализованные полосы. Наша главная задача – исполнить поручение главы республики Айсена Николаева по локализации и ликвидации лесных пожаров, действующие вблизи от населённых пунктов», – подчеркнул Дмитрий Садовников.

На 30 июля в 20-тикилометровой зоне от населённых пунктов действуют 13 лесных пожаров в Алданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Мирнинском, Оймяконском, Среднеколымском, Сунтарском, Таттинском и Усть-Майском районах, из них локализовано 7 лесных пожаров в Верхневилюйском, Мирнинском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском и Усть-Майском улусах.

Отмечено, что сегодня ведётся тушение лесного пожара у посёлка Арылах Мирнинского района, расположенного за рекой Малая Ботуобуя. Пожар действует на площади 900 гектаров. «Вчера Бе-200 произвёл на месте пожара пять сбросов по 9 тонн воды по южной кромке пожара (всего 45 тонн), четыре сброса по северной кромке пожара. Ми-26 произвёл четыре сброса воды по 15 тонн по северной кромке. Всего на пожаре у Арылаха силами воздушных судов сброшено 225 тонн воды. Ми-171 вчера произвёл 26 сбросов, всего 82 тонны; Ми-8 – 92 сброса (288 тонн воды)», – доложил глава Мирнинского района Александр Басыров. Сегодня на пожаре работает Ми-26 МЧС России.

По данным начальника Авиалесоохраны Якутии Владимира Леонова, самолёт-амфибия Бе-200 будет работать на лесном пожаре у села Нахара Сунтарского улуса. Вчера на территории Сунтарского улуса был сильный шквалистый ветер, который повалил опоры электропередачи и деревья. Аварийно-восстановительные работы продолжались всю ночь. Энергетикам удалось возобновить электроснабжение большей части ограниченных непогодой потребителей.

За сутки ликвидировано 11 лесных пожаров в Кобяйском, Оймяконском, Нерюнгринском, Усть-Майском и Эвено-Бытантайском районах; локализовано 7 пожаров в лесных массивах в Верхневилюйском, Мирнинском, Оймяконском, Сунтарском, Таттинском и Усть-Майском улусах.

Сегодня обслуживаются 27 пожаров. На тушение привлечено 1 445 человек, в том числе 872 человека из парашютно-десантной пожарной службы, 205 человек из лесопожарной службы, 150 человек – из государственной противопожарной службы, 218 добровольцев из числа местного населения. Задействовано 149 единиц техники.

На заседании заслушана информация о мерах по тушению лесных пожаров руководителей Алданского, Вилюйского, Верхневилюйского, Ленского, Мирнинского, Нерюнгринского, Оймяконского, Усть-Майского, Среднеколымского, Таттинского и Томпонского районов.

Отмечено, что жаркая погода на территории Якутии в выходные сохранится. Сегодня в течение дня в Алданском, Нерюнгринском, Олекминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхоянском, Оймяконском районах местами ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с.