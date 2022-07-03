Молодежный совет «Сахатранснефтегаз» присоединился к экологической акции

В преддверии празднования Дня реки Лена активисты компании «Сахатранснефтегаз» из молодежного совета и cторонники партии «Единой России» присоединились к субботнику управы Центрального округа в рамках республиканского экологического марафона «Река Лена — гордость Якутии». Также очистку береговой линии будут проводить в других округах и пригородах Якутска.

Отметим, что в рамках развития корпоративной культуры руководством компании «Сахатранснефтегаз» поддерживаются инициативы работников, направленные на развитие волонтерского и добровольческого движения. Общими усилиями они собрали и подготовили к вывозу 90 кг бытовых отходов на территории Зеленого луга.

С начала этого года молодежный совет участвовал в посадке саженцев в Парке Победы, а также самостоятельно организовал посадку саженцев и очистку берега в сквере на Талом озере.

— Мы вместе с коллегами с радостью участвуем в субботнике. Надеемся, что наш пример вдохновит других и внесёт вклад в формирование экологической культуры у нас в республике, — сообщил председатель молодежного совета Иван ВИНОКУРОВ.

Ежегодно 2 июля, с 2013 года, отмечается День реки Лена. Знаменательная дата учреждена в целях привлечения внимания к сохранению уникальных природных объектов реки Лены, формирования и продвижения национального бренда на основе образа реки Лены, развития экологического туризма.

В этом году в честь праздника минэкологии Якутии с 30 июня по 3 июля проводит республиканский экологический марафон, который посвящается 100-летию образования Якутской АССР. К мероприятию присоединились все муниципальные районы, расположенные на берегах реки Лена. В эти дни будут проведены различные мероприятия, такие как экологические уроки, тематические конкурсы и викторины, субботники по очистке береговой линии реки Лена. В Ленском районе пройдет велоквест, посвященный Дню реки Лена, в Олекминском районе будет организована экскурсия к памятнику реки Лена совместно с детской модельной библиотекой.

СПРАВКА:

Река Лена является крупнейшей рекой в России и располагается в Восточной Сибири. Длина вместе с дельтой — 4400 км. Лена впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. В некоторых случаях указывается длина 4294 км без учёта Быковской протоки (106 км) в дельте Лены. Площадь бассейна — 2490 тыс. км². Она занимает десятое место в мире по длине и восьмое по полноводности. Годовой сток равен 515,6 км³. Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Лена до нынешнего дня остаётся главной транспортной артерией.