Мобильное приложение «Умный транспорт» заработало

Мобильное приложение «Умный транспорт» для отслеживания движения автобусов в Якутске вновь работает после поломки сервера, передаёт ЯСИА. Ранее ситуацию прокомментировали в Центральной диспетчерской службе столицы, сообщив, что приложение временно перестало работать из-за короткого замыкания в здании, где установлен сервер «Умного транспорта».

Фото: ЯСИА Источник: ЯСИА

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