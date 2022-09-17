17.09.2022
09:19
193

Якутск

Мобильное приложение «Умный транспорт» заработало

Мобильное приложение «Умный транспорт» для отслеживания движения автобусов в Якутске вновь работает после поломки сервера, передаёт ЯСИА. Ранее ситуацию прокомментировали в Центральной диспетчерской службе столицы, сообщив, что приложение временно перестало работать из-за короткого замыкания в здании, где установлен сервер «Умного транспорта».

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх