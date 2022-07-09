Мини-футбол: еще одно золото у хозяев игр!

Финальный матч по мини-футболу VIII спортивных игр народов Якутии завершился в селе Борогонцы. За золото боролись команды Усть-Алданского улуса и города Якутска. По итогам напряженного поединка сенсационно победу одержали хозяева игр со счетом 5:2 , передает ЯСИА. В начале матча столичные футболисты сразу же забили первый гол и завершили первый тайм в свою пользу, не дав усть-алданцам забить ни одного гола.

Но во втором тайме сборная Усть-Алдана переломила ход игры. Они забили сразу четыре гола подряд и вышли вперед. К концу тайма сборная Якутска все же смогла забить еще один гол. Но усть-алданцы не стали уступать и завершили игру со счетом 5:2, забив последний мяч в ворота соперника.

«Очень серьезный матч. Подготовку начали всего месяц назад. Занимались два раза в день — утром и вечером. Я думаю, тренировки удались. Из-за короткого времени очень серьезно готовились к играм. Права на ошибки не было, так как принимали игру у себя дома. Спасибо моей команде, тренеру, болельщикам и соперникам за хорошую игру», — поделился член команды победителей Афанасий Федоров. Отметим, что бронзовую медаль в мини-футболе выиграла сборная Мегино-Кангаласского района. Сегодня заключительный день VIII Спортивных игр народов Якутии. Закрытие состоится в 20:00 на стадионе Майагатта Бэрт Хара.