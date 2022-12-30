Максим Денисов поздравил пожарных Якутии с праздником

29 декабря Пожарная охрана Якутии отметила 205-ю годовщину со дня образования. Становление и развитие пожарного дела Республики Саха (Якутия) неразрывно связано с социально-экономическим прогрессом России и берет свое начало с 1817 года, с момента принятия первого нормативного акта, содержащего признаки установления профессиональной пожарной охраны.

В Якутии к 1900 году была создана профессиональная пожарная охрана лишь в Якутске. В Олекминске, Вилюйске появились добровольные пожарные дружины, на вооружении которых были конно-бочечные ходы. Профессиональная пожарная команда Якутска до 1900 года размещалась по улице Ярославского (в прошлом – улица Полицейская) в деревянном одноэтажном здании. Имела на вооружении два ручных насоса системы Листа, четыре 40 ведерных бочки с водой и пароконные упряжки для вывоза пожарного инвентаря.

В условиях преобразования экономической политики России в нашей республике в одной из первых был принят Закон о пожарной безопасности, являющийся основным нормативным документом Пожарной охраны Якутии. Сегодня это мощная боеспособная структура, готовая противостоять пожарам любой категории сложности и насчитывает 158 подразделений, общей численностью 2 828 человек.

Пожарных Якутии поздравил Максимов Денис, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального управления МЧС России. «Ежегодно повышается техническая оснащенность подразделений, за последние годы построены более двадцати новых зданий пожарных депо. Желаю огнеборцам Якутии спокойствия в непростых рабочих буднях, успехов, любви и надежных товарищей, готовых прийти на помощь. Стойкости и силы, мужества и воли в исполнении служебного долга».