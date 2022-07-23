23.07.2022
10:06
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Спорт

Лучники сборной Якутии взяли золото и бронзу Кубка России

Накануне в г.Раменское Московской области завершился Кубок России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спортсмены сборной РС(Я) показали блестящие результаты и стали обладателями двух призовых мест, сообщает тгк ЦСП Триумф. Тренер спортсменов – Пётр Андросов.

В личном первенстве среди мужчин золотую медаль завоевал чемпион России Виктор Скрыбыкин. В финале он со счётом 145:144 выиграл у призёра Паралимпийских игр из Бурятии Баира Шигаева. Вторую награду бронзового достоинства Виктор добыл вместе с Дьулустаном Захаровым в командном мужском дивизионе. В борьбе за медаль они встретились с петербургскими стрелками и победили со счётом 151:148. Помимо призового места Захаров выполнил норматив мастера спорта России.

Фото: тгк ЦСП Триумф
Источник: тгк ЦСП Триумф

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