ЛОРП поздравляет с Днём Весны и Труда!

Уважаемые жители Республики!

От имени коллектива ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» и от себя лично поздравляю Вас с замечательным майским праздником – Днём Весны и Труда!

Первый майский праздник приходит в наши дома, как яркая примета долгожданной весны. Для речников это пора самого ответственного периода — начала навигации, времени напряженного труда и высокой самоотдачи.

Коллективом ПАО «ЛОРП» активно ведётся подготовка к навигации 2022 года. Доставка жизненно важных грузов по водным магистралям наших рек, Северному морскому пути для улусов и городов, в самые отдаленные уголки Якутии – это главная задача речников Ленского пароходства, которую выполняет многотысячный коллектив профессионалов.

В майские дни будет поднят флаг навигации, суда Ленского пароходства отправятся с грузами на Амгу, Вилюй, Витим, Алдан. Из Осетрово на Пеледуй, Ленск, Олекминск, Якутск направятся теплоходы со стратегическими грузами, которые, с открытием Арктической навигации, будут доставлены в Арктические районы.

Речники ПАО «ЛОРП» приложат все силы для выполнения поставленных задач. Все проекты, все договорные обязательства по перевозке жизненно важных, топливно-энергетических ресурсов будут выполнены в полном объёме.

Желаю всем весеннего настроения, крепкого здоровья, плодотворного и успешного труда, благополучия, счастья, радости и мирного неба над головой! С майскими праздниками!

Народный депутат Республики

Генеральный директор ПАО «ЛОРП»

С.А.Ларионов.