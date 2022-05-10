Ледоход проходит по территории Ленского района

На территории Ленского, Олекминского, Амгинского, Алданского и Таттинского районов работают четыре оперативные группы регионального управления МЧС России. Гидрологическая обстановка на территории Якутии развивается в соответствии с прогнозом, критических уровней воды не зарегистрировано.

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Ленского района, нижняя кромка наблюдается в 5 км ниже н.п. Ярославский, а верхняя кромка – на 30 км ниже н.п. Пеледуй, уровень воды составляет 499 см. Протяженность ледохода составляет 73 км. За сутки ледоход продвинулся на 19 км. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы прогноз вскрытия реки Лена: Ледоход на участке Ленск – Нюя Ленского района ожидается 11-13 мая.

На реке Нюя нижняя кромка ледохода наблюдается в 100 км ниже гидропоста Комака, а верхняя кромка – в 20 км ниже г/п Комака, уровень воды составляет 335 см, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода составляет 80 км. За сутки ледоход продвинулся на 100 км.

На реке Олекма наблюдаются незначительные колебания уровней воды на 4-6 см за сутки, на участке Джикимда – Куду – Кюель 10-11 мая ожидается вскрытие реки.

В пределах Олекминского района на р. Тяня осуществилось вскрытие реки, у н.п.Тяня уровень воды составляет 322 см. В результате дальнейшего продвижения ледохода, существует вероятность повышения уровней воды без достижения критических отметок.

В верхнем течении реки Витим, на территории Читинской и Иркутской областях, вода течет поверх льда, местами наблюдаются закраины и незначительные колебания уровней воды. Вскрытие реки на территории Якутии ожидается 12-14 мая.

На всем протяжении реки Алдан и их притоках продолжается повышение уровней воды с интенсивностью от 5 до 30 см за сутки, местами отмечается вода на льду, закраины и потемнение льда. Вскрытия реки у гидропоста Томмот ожидается 11-12 мая.

Продолжается повышение уровней воды на всем протяжении реки Амга, интенсивность составляет 5 – 15 см за сутки, местами отмечается вода на льду и закраины. В ближайшие сутки — двое ожидаются подвижки льда на участке Буяга – Амга, вскрытие реки на этом участке – 10-11 мая.

В пределах Сунтарского и Нюрбинского районов на реке Вилюй наблюдаются незначительные колебания уровней воды, вскрытие реки на участке Сунтар – Вилюйск ожидается 11-16 мая. На реках севера и северо- востока сохраняется зимний режим.

«Для мониторинга паводковой обстановки на реках республики работает 4 оперативные группы от регионального управления МЧС России, в составе 44 человек и 14 единиц техники. Сегодня запланирован облет на вертолете Ми-8 МЧС России, в пределах Ленского и Олекминского районах¸ также будут проводиться аэрофотосьемки в Ленском, Алданском и Амгинском районах», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).