Кровавая бытовуха: Убийца — женщина

В городе Якутске арестована женщина, обвиняемая в убийстве сожителя



Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 36-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 11 октября 2026 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства на почве личных неприязненных отношений к гражданскому супругу и в ходе произошедшего конфликта кухонным ножом нанесла ему удар в грудную клетку.

От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Присутствовавший при конфликте знакомый вызвал сотрудников скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. Женщину задержали прибывшие сотрудники полиции.

По ходатайству следователя 14 октября 2026 года судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ей предъявлено обвинение.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и причин произошедшего.





