Кто и как может получить выплату «Дети столетия»- 100 тысяч рублей?

Целевой капитал «Дети столетия»

В честь 100-летия ЯАССР и Года матери в 2022 году глава Якутии Айсен Николаев учредил целевую выплату «Дети столетия».

Всем детям, рожденным (усыновленным) в период с 1 января по 31 декабря 2022 года будет выдан целевой капитал в размере 100 тысяч рублей.

Как получить? Для оформления целевого капитала родителям не нужно писать заявление. Он назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребенка. Сертификат при этом не присваивается.

Куда обратиться? В Управление социальной защиты населения.

Кто может получить? Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории республики, а также — получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.

На что можно использовать? Капитал можно использовать только в определенных целях: