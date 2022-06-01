01.06.2022
19:44
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Якутия

Кто и как может получить выплату «Дети столетия»- 100 тысяч рублей?

Целевой капитал «Дети столетия»
В честь 100-летия ЯАССР и Года матери в 2022 году глава Якутии Айсен Николаев учредил целевую выплату «Дети столетия».

Всем детям, рожденным (усыновленным) в период с 1 января по 31 декабря 2022 года будет выдан целевой капитал в размере 100 тысяч рублей.

Как получить? Для оформления целевого капитала родителям не нужно писать заявление. Он назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребенка. Сертификат при этом не присваивается.

Куда обратиться? В Управление социальной защиты населения.

Кто может получить? Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории республики, а также — получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.

На что можно использовать? Капитал можно использовать только в определенных целях:

  • на размещение вклада на имя ребенка в кредитных организациях;
  • образование ребенка;
  • оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе за пределами республики, включая оплату проезда, приобретение лекарственных препаратов;
  • семейный отдых по России;
  • улучшение жилищных условий;
  • ремонт жилья;
  • приобретение транспорта;
  • развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники;
  • страхование жизни и здоровья ребенка.
Фото: Пресс-служба Минсоцзащиты Якутии
Источник: Балабкина Breif

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