Кто и как может получить выплату «Дети столетия»- 100 тысяч рублей?
Целевой капитал «Дети столетия»
В честь 100-летия ЯАССР и Года матери в 2022 году глава Якутии Айсен Николаев учредил целевую выплату «Дети столетия».
Всем детям, рожденным (усыновленным) в период с 1 января по 31 декабря 2022 года будет выдан целевой капитал в размере 100 тысяч рублей.
Как получить? Для оформления целевого капитала родителям не нужно писать заявление. Он назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребенка. Сертификат при этом не присваивается.
Куда обратиться? В Управление социальной защиты населения.
Кто может получить? Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории республики, а также — получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.
На что можно использовать? Капитал можно использовать только в определенных целях:
- на размещение вклада на имя ребенка в кредитных организациях;
- образование ребенка;
- оказание ребенку высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской и социальной реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том числе за пределами республики, включая оплату проезда, приобретение лекарственных препаратов;
- семейный отдых по России;
- улучшение жилищных условий;
- ремонт жилья;
- приобретение транспорта;
- развитие личного подсобного хозяйства, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники;
- страхование жизни и здоровья ребенка.
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