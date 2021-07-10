Коммунисты Якутии дали старт выборной кампании

Группа коммунистов города Якутска и села Намцы под руководством первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева 9 июля побывала в селе Хатырык Намского района и возложила живые цветы к памятнику советского государственного и партийного деятеля Максима Кировича Аммосова.

Виктор Губарев отметил, что коммунисты Якутии дают старт предвыборной кампании в Государственную Думу с памятного места для каждого якутянина — с родины Максима Аммосова — одного из самых пламенных революционеров-большевиков, активного участника борьбы за установление Советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке. Максим Аммосов вместе с Платоном Ойунским и Исидором Бараховым сыграли решающую роль в образовании Якутской Автономной Советской Социалистической Республики.

Лидер коммунистов Якутии отметил важность приезда коммунистов в Хатырык накануне 100-летия образования Якутской АССР. «Максим Аммосов стал символом преемственности революционных традиций и неразрывной связи двух веков — XX и XXI — первых революционеров-большевиков и современных коммунистов», — сказал Виктор Николаевич.

Секретарь Якутского рескома КПРФ Петр Аммосов, говоря о славном сыне якутского народа Максиме Аммосове, названного среди якутян «ярким Максимом», подчеркнул, что его короткая жизнь полная борьбы, накала и страстей, до последней минуты была отдана служению народу. Он также поведал о своем деде-тезке Петре Аммосове, секретаре Якутского обкома ВКП (б), который в годы Великой Отечественной войны многое сделал для спасения Родины и народа от фашистского ига.

В музее имени Максима Аммосова Виктор Губарев вручил сотрудникам книги Геннадия Зюганова и новинки о Великой Отечественной войне.

Затем коммунисты Якутска вместе с секретарями Намского райкома КПРФ Василием Алексеевым, Алиной Винокуровой, секретарем первичной партийной организации села Модут Михаилом Кугдаровым, побывав в Едейском наслеге, провели собрание с работниками сельхозкооператива. Едейцы рассказали о проблемах своего наслега и попросили депутатов Ил Тумэна Виктора Губарева и Петра Аммосова решить ряд своих «больных» вопросов.

Много животрепещущих тем перед депутатами-коммунистами поднял и трудовой коллектив жилищно-коммунального хозяйства села Намцы. Перед возвращением в Якутск коммунисты возложили цветы к памятнику юному Максиму Аммосову.

Известно, что 24-летний Максим уже руководил Советом народных комиссаров Якутской АССР, а став чуть постарше, по заданию партии возглавлял Западно-Казахстанский, Карагандинский и Северо-Казахстанский областные комитеты ВКП (б), затем — Киргизский обком ВКП (б).