Климент Иванов: Уму непостижимо. Это глубокая ошибка Минкультуры!

Посягнуть нельзя

Сегодня я узнал от известных деятелей культуры неприятную весть. Оказывается, в чью-то голову мелькнула мысль посягнуть на культурное наследие народа путем ликвидации Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева – Кыыл Уола и присоединить его к Театру эстрады им. Ю.Е. Платонова. Министерство культуры и духовного развития РС(Я) эту «дурную мысль» оформило в виде приказа. Уму непостижимо.

Культура – слово многозначное. Но в нашем разговоре речь идет о духовной сфере жизни, которая показывает уровень развития нации и целого государства. Она имеет объединяющее, вдохновляющее значение целых народов и наций, наконец, придающее национальное самосознание народа. В этой сфере отдельное немаловажное значение имеют народные ансамбли песни и танца. Еще в далекие 1920-е годы был создан ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А.В. Александрова – гордость советского, а сегодня российского народа. В 30-е годы был создан ансамбль народного танца СССР им. И.А. Моисеева. А академический ансамбль танца России «Березка» многие годы пропагандирует и прославляет культуру русского народа. Они в многочисленных зарубежных гастрольных поездках создавали благословенный имидж советского, российского народа.

Танцевальный ансамбль Бурятии «Байкал» скоро отметит свое 80-летие и является визитной карточкой бурятского народа по всему миру. Давно и плодотворно работают и являются гордостью своих народов танцевальные ансамбли кавказских республик, Тувы, Калмыкии, Башкортостана, Татарстана, Алтая. Все они имеют статус театра, работают и развиваются по своей самостоятельной программе.

А наш танцевальный ансамбль имени легендарного С.А. Зверева нынче открывает свой 42 сезон. Театр с одаренными артистами известен далеко за пределами республики и стал визитной карточкой республики на российских и международных культурных форумах. Пользуется большой популярностью и любовью зрителей Якутии. Государственный ансамбль танца был создан 1980 году. В 1992 году указом президента РС (Я) М.Е. НИКОЛАЕВА ансамбль пробрел статус национального театра. А в 2005 году за большой вклад в развитии якутской национальной культуры и традиционной культуры народа саха указом президента РС (Я) В.А. ШТЫРОВА театру было присвоено имя легендарного Сергея Зверева — Кыыл Уола.

Трудно переоценить роль этого высокопрофессионального коллектива по сохранению, возрождению и развитию самобытного, народного Танцевального искусства. Присоединение знаменитого театра им. С.А. Зверева — Кыыл Уола с АУ «Государственный театр эстрады РС (Я) им. Ю.Е. Платонова» приведет не только к изменению статуса театра танца, но и к изменению призвания, потерю своего предназначения, как созидателя и распространителя национального танца и приведет невосполнимой утрате для всей музыкальной культуры Якутии.

Необоснованно затеянное оптимизация расходов бюджета за счет ликвидации государственных учреждений социально-культурного назначения является глубоко ошибочной мерой. Мы это уже ощущали на себе во время борьбы с пандемией. Районные, да и городские медицинские учреждения, попадавшие под оптимизацию бюджета, оказались в трудном положении. Продолжение оптимизации за счет социально-культурных учреждений противоречит всенародно объявленной предвыборной программы правящей партии «Единая Россия», которая предусматривает приоритетной задачей развитие медицины, образования и культуры. Как вы знаете, народ поддержал именно эту программу во время выборов в Государственную Думу.

Оптимизацию нужно провести разумно в многочисленных статьях бюджета республики, можно спокойно найти из лишних расходов. Только за счет оптимизации количества штатных единиц в органах государственного управления. Не секрет, что в аппаратах госуправления и местного самоуправления изобилует количество автомашин, в том числе элитных. Оптимизация только в этих статьях расхода бюджета могли бы дать сэкономленные миллиарды рублей.

Исходя из этого, через социальные сети обращаюсь к Правительству республики и министерству культуры и духовного развития РС(Я) пересмотреть план реорганизации госучрежденний, подведомственных министерству культуры, и сохранить в прежнем статусе АУ «Национальный театр танца РС(Я) им. С.А. Зверева — Кыыл Уола».

Извиняюсь, в связи с пандемией, у меня нет другой возможности обратиться к Вам по этому важному вопросу.