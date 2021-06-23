КЧС Якутии пошел на кардинальные меры

За неисполнение или нарушение решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия) предлагается установить административную ответственность и налагать штрафы на должностных лиц. Соответствующий проект регионального закона «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» рассмотрен сегодня на заседании Правительства республики, проведённом премьером Андреем Тарасенко.

«Невыполнение решений КЧС в установленный срок, в том числе в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных ситуациях природного или техногенного характера, обеспечении пожарной безопасности или безопасности людей на водных объектах может привести к существенным нарушениям жизнедеятельности населения», – сказал председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) Дмитрий Лепчиков, представляя законопроект.

Проектом закона предлагается за неисполнение или нарушение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Саха (Якутия), принятого в пределах компетенции комиссии, налагать административный штраф на должностных лиц в размере от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

Дмитрий Лепчиков пояснил, что подобная административная ответственность за неисполнение решений КЧС введена в других регионах страны. Так, в Краснодарском крае и Псковской области аналогичные законы действуют с 2003 года.

Кроме того, статья 15.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях будет дополнена нормой, согласно которой к должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях будут причислены должностные лица Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

«Дела об административных правонарушениях будут рассматриваться мировыми судьями, проект закона не противоречит действующему федеральному законодательству», – добавил Дмитрий Лепчиков.

За поддержку рассматриваемого проекта закона выступил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

Члены правительства поддержали законопроект. Принято решение внести его на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн).