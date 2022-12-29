Кардиососудистый центр снизил смертность от болезней системы кровообращения в Якутии

30 апреля 2022 года в Якутске начал работу Кардиососудистый центр

Республиканской больницы №1-Национального цента медицины, построенный на

средства «Единой субсидии» по Плану социального развития центров

экономического роста.

Ввод в эксплуатацию Кардиососудистого центра в 2022 году уже на первом году

работы положительно повлиял на текущую демографическую ситуацию в Якутии.

Так, по данным Минздрава региона, смертность населения республики от

болезней системы кровообращения по предварительным данным за 11 месяцев 2022

года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

На открытии центра побывал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и

назвал Кардиососудистый центр Якутска уникальным объектом — «бриллиантом

медицины». Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что благодаря уникальному

объекту, одному из лучших в стране по технической оснащённости и

профессионализму кадров, якутяне получили возможность проведения

высокотехнологичных операций, не выезжая из республики.

«Сегодня в Кардиососудистом центре функционирует 150 общих и 25

реанимационных коек. Отделения Центра работают как в экстренном, так и в

плановом режимах. Всего с начала открытия медицинского учреждения пролечено

более 2,5 тысяч пациентов», – сообщил главный врач Республиканской больницы

№ 1 – Национального центра медицины Станислав Жирков.

С первых же дней открытия Кардиососудистого центра здесь стали проводить

уникальные высокотехнологичные операции. По данным Станислава Жиркова,

проведено более 300 операций на сердце, в том числе по аортокоронарному

шунтированию для лечения ишемической болезни сердца, операции пороков и

образований сердца, имплантации электрокардиостимуляторов.

Кроме того, проведено более 700 эндоваскулярных операций по стентированию

(стентирование – это миниинвазивная операция, без разрезов, по установке

стента в сосуд на месте сужения для восстановления кровотока сосуда) и

ангиопластике коронарных артерий, клипированию аневризмов головного мозга,

микроспиральной эмболизации аневризм.

На базе вновь открывшегося Дистанционно-консультативного центра проводятся

телемедицинские консультации в режиме 24/7. «Всего проведено более 2 тысяч

телемедицинских консультаций, по результатам которых в Кардиососудистый

центр госпитализировано около 800 больных», – рассказал Станислав Жирков.