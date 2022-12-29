Кардиососудистый центр снизил смертность от болезней системы кровообращения в Якутии
30 апреля 2022 года в Якутске начал работу Кардиососудистый центр
Республиканской больницы №1-Национального цента медицины, построенный на
средства «Единой субсидии» по Плану социального развития центров
экономического роста.
Ввод в эксплуатацию Кардиососудистого центра в 2022 году уже на первом году
работы положительно повлиял на текущую демографическую ситуацию в Якутии.
Так, по данным Минздрава региона, смертность населения республики от
болезней системы кровообращения по предварительным данным за 11 месяцев 2022
года снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
На открытии центра побывал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и
назвал Кардиососудистый центр Якутска уникальным объектом — «бриллиантом
медицины». Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что благодаря уникальному
объекту, одному из лучших в стране по технической оснащённости и
профессионализму кадров, якутяне получили возможность проведения
высокотехнологичных операций, не выезжая из республики.
«Сегодня в Кардиососудистом центре функционирует 150 общих и 25
реанимационных коек. Отделения Центра работают как в экстренном, так и в
плановом режимах. Всего с начала открытия медицинского учреждения пролечено
более 2,5 тысяч пациентов», – сообщил главный врач Республиканской больницы
№ 1 – Национального центра медицины Станислав Жирков.
С первых же дней открытия Кардиососудистого центра здесь стали проводить
уникальные высокотехнологичные операции. По данным Станислава Жиркова,
проведено более 300 операций на сердце, в том числе по аортокоронарному
шунтированию для лечения ишемической болезни сердца, операции пороков и
образований сердца, имплантации электрокардиостимуляторов.
Кроме того, проведено более 700 эндоваскулярных операций по стентированию
(стентирование – это миниинвазивная операция, без разрезов, по установке
стента в сосуд на месте сужения для восстановления кровотока сосуда) и
ангиопластике коронарных артерий, клипированию аневризмов головного мозга,
микроспиральной эмболизации аневризм.
На базе вновь открывшегося Дистанционно-консультативного центра проводятся
телемедицинские консультации в режиме 24/7. «Всего проведено более 2 тысяч
телемедицинских консультаций, по результатам которых в Кардиососудистый
центр госпитализировано около 800 больных», – рассказал Станислав Жирков.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий