Как сейчас можно переправиться через Лену?

ООО «Ленатурфлот» сообщает, что СПК «Валдай» курсируют с 18 сентября до 10 октября по маршруту Якутск (Речной порт) — Нижний Бестях, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Рейсы осуществляются:

Якутск-Нижний Бестях 7:30; 9:30; 11:30; 13:30; 15:30; 17:15;

Нижний Бестях — Якутск 8:30; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:00

тариф – 300 рублей с пассажира. Справки по тел. 317-301

Продолжают курсировать скоростные суда на воздушных подушках по маршруту Якутск (203 мкр, Ларионова,16) — Нижний Бестях (речной вокзал ЖДЯ).

Рейсы осуществляются каждые полчаса. Тариф – 350 рублей с пассажира.

Предусмотрена 20%-ная скидка для следующих категорий граждан: ветеранов ВОВ, тыла, труда, участников боевых действий, студентов и многодетных семей.

Действует программа лояльности «Свои» от АКБ «Алмазэргиенбанк».

Суда «Нептун» компании «Ленатурфлот» способны передвигаться как по льду, так и по воде и суше. Несмотря на свои габариты, вездеход может развивать скорость до 80 км/ч, поэтому путь из Якутска до Нижнего Бестяха занимает порядка 20 минут.

Справки по тел. 89679250006, ООО «Ленатурфлот».