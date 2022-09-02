Как получить скидку на проезд 8 рублей



По карте жителя Якутии и загруженной в смартфон карте «Мир» проезд в автобусе до Нового года будет стоить на 8 рублей дешевле, чем за наличный расчёт или по обычной банковской карте. Рассказываем, как сэкономить на проезде.

Если у вас ещё нет бесплатной платежной карты жителя Якутии, вы можете подать онлайн-заявку на сайте АЭБ: https://albank.ru/ru/cards/card-order/ecs-card/ либо оформить её в офисе банка или МФЦ «Мои документы».



Для выпуска карты потребуется паспорт и СНИЛС.



Пополните счёт карты жителя «Моя Якутия» и оплачивайте поездки со скидкой 8 рублей.



Скидку за проезд можно ещё получить при оплате другой картой платежной системы «Мир». Однако для этого её необходимо добавить в приложениях Mir Pay или Samsung Pay (доступны только для Android-телефонов).



В этом случае придётся прикладывать к валидатору в автобусе смартфон и оплачивать через приложение. Карту жителя тоже можно привязать к этим платежным сервисам и также оплачивать проезд со скидкой 8 ₽.



Акция платежной системы «Мир» и Алмазэргиэнбанка действует с 1 сентября по 31 декабря 2022 года.



В акции не участвуют оплаты за наличный расчет, по транспортному кошельку карты жителя Якутии, прочим банковским картам, по проездным билетам, транспортным картам, брелокам и браслетам «Спутник».



Обращаем внимание, что если ранее держатель карты жителя Якутии для оплаты проезда использовал транспортный кошелек КЖЯ, то сейчас его следует отключить, чтобы воспользоваться акцией. Это можно сделать в офисе Алмазэргиэнбанка или по звонку в контакт-центр по номеру: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России).



Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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