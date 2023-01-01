Как девочка-эвенкийка из якутской тайги стала депутатом Верховного Совета СССР

АНАСТАСИИ НИКИФОРОВНЕ СТЕПАНОВОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ

На берегу красивейшей реки Маи в урочище Улукут Алдано-Майского улуса 25 декабря 1922 года в семье тунгуса Никифора Матвеевича Степанова родилась девочка, которая спустя 40 с лишним лет будет выступать с трибуны Московского Кремля в качестве представителя многонационального народа Якутской АССР. Звали ее Анастасия Степанова.

Отец был знатным охотником-стахановцем. Его избирали председателем колхоза «Красный охотник», участвовал в I съезде охотников ЯАССР. Мать занималась воспитанием детей, позже работала в колхозе.

Девушка, окончив Усть-Майскую семилетнюю школу, трудилась учительницей Ноторской начальной школы. По окончании Якутского пединститута молодого учителя истории и русского языка направили на работу в Эжанскую семилетнюю школу. Умную, энергичную комсомолку, обладающую незаурядным организаторским талантом, на Усть-Майской районной комсомольской конференции в июле 1950 года избрали ее вторым секретарем райкома комсомола.

Ее в 1952 году назначили первым секретарем Усть-Майского райкома ВЛКСМ. Через три года Анастасию отправили в Среднеколымский район работать заведующим организационного отдела райкома КПСС. После окончания Красноярской высшей партшколы в 1956 году ее выдвинули на должность председателя исполкома Абыйского райсовета депутатов. В декабре 1967 года коммунисты избрали ее первым секретарем Абыйского райкома КПСС.

Крепкие дружеские отношения до конца ее жизни сохранились с коллегами по работе, видными партийными деятелями: Климентом Ивановым, Николаем Яковлевым, Будимиром Слепцовым и другими, с именами которых связано социально-экономическое развитие северного района. Вместе они решали вопросы о переносе райцентра из поселка Дружина на новое место, создании крупных производственных хозяйств. Укрепляли кормовую базу животноводства, добивались результатов в улучшении производственных, социально-бытовых условий работников сельского хозяйства, что в будущем способствовало повышению качества жизни и благосостояния населения. Писатель Николай Ребров написал книги о времени ее пребывания в районе.

Анастасия Никифоровна с 1967 года работала инструктором отдела организационно-партийной работы Якутского обкома КПСС. Она с 1971 года возглавила отдел по народностям Севера Совета Министров ЯАССР.

Анастасию Степанову в 1966 году избрали депутатом Верховного Совета СССР VII созыва. Она работала в составе постоянной комиссии по торговле и бытовому обслуживанию населения. На одном из заседаний она подготовила вопрос «О состоянии производства теплой спецодежды, обуви, переносных утепленных домиков для оленеводов и охотников Крайнего Севера».

В июне 1968 года на четвертой сессии Верховного Совета СССР обсуждался вопрос «О состоянии медицинской помощи населению и мерах по улучшению здравоохранения в СССР», на которой Анастасию Никифоровну заслушали с информацией о ситуации в здравоохранении в ЯАССР с рядом постановочных вопросов. Также она выступила по Всесоюзному радио с призывом к выпускникам медицинских вузов страны приехать на работу в республику. Призыв был услышан. Десятки молодых специалистов прибыли в Якутию.

В своей деятельности Анастасия Никифоровна также тесно общалась с известными государственными деятелями: Александрой Овчинниковой, Евдокией Гороховой.

Правительство высоко оценило вклад Анастасии Никифоровны в социально-экономическое развитие государства. Она награждена орденами Трудового Красного Знамени, Знаком Почета. Ей присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия)». Анастасия Никифоровна являлась персональным пенсионером союзного значения. Она была почетным гражданином Усть-Майского и Абыйского районов.

Благодаря мудрой кадровой политике КПСС вытачивались такие высокие профессионалы, как Анастасия Степанова, которые поднимали республику. Она всегда подчеркивала огромную роль Компартии в ее жизни, благодаря которой девочка-эвенкийка из далекой тайги стала видным партийным работником, депутатом Верховного Совета СССР.