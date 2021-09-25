25.09.2021
18:05
1949
Происшествия
Известный якутский модельер находится в коме — СМИ
Известный якутский модельер Варвара ФИЛИППОВА находится в коме. Состояние девушки очень тяжелое.
Варвара мыла окна и упала с 7-и метровой высоты, ударившись затылком, сообщает SakhaTime.
Варвара Филиппова — супруга известного якутского политика, коммуниста Семена ФИЛИППОВА.
Некоторое время назад супруги вернулись со Средиземного моря.
Семен Филиппов не комментирует ситуацию, лишь сообщил, что после падения они очень долго ждали скорую, сообщает издание.
Источник: https://sakhatime.ru/incidents/36882/
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