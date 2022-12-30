Известная молодая певица из Якутии покоряет города

Анжела Жиркова — Green Apelsin пишет:

Год богатый на события выдался и первый тур — идеальное его завершение. Спасибо всем вам за горящие глаза и ослепительные улыбки💕

Спасибо моей чудесной команде:

@turaltumansky @org.egor @ebanirot @poteychuk_dima @kit_karasev Маша💔

Воронеж

Ростов-на-Дону

Краснодар

Волгоград

Саратов

Самара

Казань

Нижний Новгород

Пермь

Екатеринбург

Челябинск

Форева ин май харт😚

Всех крепко обняла😋

Увидимся в новом 2023✨

Знакомьтесь Анжела Жиркова — Green Apelsin — якутская певица с чарующим голосом и автор невероятно поэтичных песен. Ее голос называют русалочьим, а тексты — бездонными.

С чего все началось

Анжела родилась в Якутске, но все детство провела у бабушки с дедушкой в поселке Белая Гора в Абыйском улусе. Именно бабушка научила ее читать, и пятилетняя девочка с удовольствием читала сказки, мотивы которых до сих пор звучат в ее голосе. Примерно тогда она впервые увидела северные танцы музыкальных коллективов, которые до сих пор ее завораживают. Анжела увлекается музыкой, сколько себя помнит, окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Сегодня учится на последнем курсе отделения академического вокала в Приморском краевом колледже искусств во Владивостоке. Через несколько месяцев станет оперной певицей с дипломом.

Музыкальная карьера

Как и у любого подростка, у Анжелы была страница в социальной сети, которую она решила посвятить творчеству. Сначала она публиковала каверы, а вскоре и песни, которые написала сама. Первыми ее подписчиками были родственники, друзья и одноклассники. Успех пришел к Анжеле в возрасте 16 лет, когда она выложила песню «Что меня ждет» в своем исполнении. По счастливой случайности ее заметил администратор группы «Russian Singers» и сделал репост. С этих пор количество ее подписчиков возросло в несколько раз.

Как девушка освоила вокал

Свою первую песню Анжела написала в пятнадцать лет. Композиция отражала состояние души Жирковой, в ней улавливался подростковый максимализм. Не располагая большими финансами, семья Жирковой не могла себе позволить лишние траты, поэтому на летних каникулах девочка подрабатывала волонтером. Заработанные деньги девушка потратила на покупку гитары. Став обладательницей музыкального инструмента, она решила записывать каверы и выкладывать их в соцсети. Так как начинающая певица жила в небольшом городке, слава о ней быстро разлетелась по ее малой родине. Все с удовольствием слушали любимые песни в исполнении Анжелы. Несмотря на то, что большинство подписчиков в социальных сетях девушки были ее родственники и одноклассники, она никак не могла решиться выложить композиции собственного сочинения. Первый успех пришел к Жирковой после ее исполнения песни «Что меня ждет» из американского мультфильма «Моана». Кавер заметил паблик Russian Singers и сделал репост, что помогло девушке значительно увеличить число подписчиков в Инстаграме. Именно тогда Анжела представила свои авторские песни, но желаемого результата не смогла добиться.

Контракт с Sony Music Entertainment

Набравшись терпения, Жиркова продолжила писать стихи и музыку к ним. Следующую попытку покорить аудиторию своим талантом девушка сделала в ТикТоке и не ошиблась. Ее песня «Охота на лисицу» попала в рекомендации, благодаря чему начинающую артистку заметили сотрудники звукозаписывающей компании Sony Music Entertainment. Связаться с девушкой им удалось через ее парня, так как сама Анжела на письма не отвечала. До этого девушке не один раз различные лейблы предлагали сотрудничество, но ей казалось, что все хотят обмануть ее. Начав вести переговоры с менеджерами, Жиркова долгое время не могла отделаться от чувства тревоги. После того, как она узнала, что компания международная, и с ней сотрудничают известные западные артисты, девушка успокоилась. Прежде чем заключить контракт, на протяжении двух месяцев с договором работали опытные юристы, только после тщательной проверки Анжела подписала дистрибьютерский контракт. Теперь девушка на каждую песню подписывает договор, а лейбл платит ей за прослушивания, при этом, не имея прав на ее авторские композиции. Несмотря на успехи в музыкальной карьере, Анжела на первое место ставит учебу. Поэтому работать ей приходится дистанционно, делать аранжировку помогает музыкант из Якутска Вася Invent, а вот продвижением композиций занимается целая команда из Москвы. Из многочисленных начинающих артистов девушку выделяет особая техника исполнения, которая появилась благодаря академическому вокалу. Также Анжела стала больше времени уделять написанию текстов для будущих песен. Ранее она отталкивалась от эмоций, а сейчас подходит к стихам более тщательно. Жиркова черпает вдохновение из книг, мифов и фильмов, на основе которых рождаются красивые и мистические произведения.