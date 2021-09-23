Избран советник мэра Якутска

Ветераны боевых действий создали координационный совет при администрации Якутска и избрали советника главы города, сообщает ЯСИА.

Координационный совет при администрации города Якутска будет осуществлять полномочия и деятельность в объеме целей и задач ветеранских организаций участников боевых действий, определяемых уставом, принимать по всем насущным вопросам коллегиальные оперативные решения, решать вопросы, поступающие от отдельных ветеранских организаций участников боевых действий. «Проблем очень много: устройство на работу безработных ветеранов, улучшение жилищных условий, помощь семьям погибших в пределах возможностей организации, оперативное решение бытовых проблем и многие другие вопросы», — отметили на собрании ветеранов боевых действий.

«Каждое ветеранское подразделение будет вносить свои предложения по решению вопросов по патриотическому воспитанию молодежи, по совместным праздничным мероприятиям и действиям с мэрией по пропаганде здорового образа жизни, подготовке выпускников школ к службе в армии, в силовых структурах. Также не секрет, что льготы и выплаты пособий для ветеранов войны на Северном Кавказе не выдерживают никакой критики, поэтому продвижение интересов ветеранов боевых действий и инвалидов (дачное строительство, ИЖС и многое другое) также входит в полномочие координационного совета и советника главы города», — добавили в организации.

Собрание единогласно избрало советником мэра города Якутска ветерана боевых действий Александра Колесова. Он является ветераном отряда милиции особого назначения МВД РС(Я), награжден правительственными наградами за проявленные личные мужество и отвагу во время неоднократных выполнений служебно-боевых задач в зонах боевых действий на Северном Кавказе, имеет множество ведомственных наград, располагает заслуженным уважением и авторитетом среди ветеранов.