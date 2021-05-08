Избран новый составов правления якутских «Детей войны»

В здании Якутского рескома КПРФ 5 мая состоялась III отчетно-выборная конференция Якутского республиканского отделения Общероссийского общественного движения «Дети войны». Делегаты представляли интересы детей войны из Хангаласского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Намского, Чурапчинского, Вилюйского, Жиганского, Сунтарского, Нюрбинского и других районов.

С содержательным отчетным докладом выступил председатель правления Якутской республиканской организации «Дети войны», секретарь Якутского рескома КПРФ Иннокентий Васильев. Он в частности отметил, что Якутия имеет особенную, непростую, трагическую и победную историю в годы войны.

На конференции состоялись выборы новых составов правления ЯРРО ООД «Дети войны» и контрольно-ревизионной комиссии Якутского республиканского отделения движения «Дети войны».

Правление избрано из девяти человек. Председателем правления Якутской республиканской организации «Дети войны» вновь стал Иннокентий Васильев.

На конференции делегатами на III съезд Общероссийского общественного движения «Дети войны» избраны председатель правления Якутской республиканской организации «Дети войны» вновь избран Иннокентий Васильев и председатель совета Якутской городской организации “Дети войны” Зинаида Винокурова.

Главный республиканский форум детей войны украсили замечательные патриотические песни в исполнении заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) Дмитрия Тихонова, отличника культуры Республики Саха (Якутия) Валериана Емельянова и известного журналиста, отличника печати Республики Саха (Якутия), ветерана авиации Якутии Валерия Стефанского. Не каждая региональная организация детей войны может похваствоваться своим гимном, а у якутян гимн детей войны уже второй год звучит на всех крупных мероприятиях.