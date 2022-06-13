Инновационный образовательный проект по обучению велосипедистов во время велопоходов открыли в воскресенье 12 июня команда «Не дай огня!» республиканского конкурса «Таланты Якутии» совместно с Telegram-велоклубом «Veloykt».

В рамках проекта велосипедисты смогут ездить на различные базы отдыха, города и села республики и бесплатно обучаться чему-то новому. Решение о выезде именно на охраняемые территории было принято в связи с тем, что с 10 июня на территории Якутии введен противопожарный режим и полный запрет для выезда в лес со штрафом 50 тыс. рублей для частных лиц.

«В пилотный выезд мы включили наиболее актуальные темы на сегодня – это противопожарная безопасность в лесу, экологическая культура и доврачебная первичная помощь при чрезвычайных ситуациях. Лекторами выступили финалисты конкурса «Таланты Якутии» — учитель истории Святослав Николаев и волонтер-медик Максим Варламов. Всем участникам данный формат лекций зашел, и они попросили проводить «Учебные катки» на регулярной основе», — пояснил представитель команды «Не дай огня!» и основатель Telegram-клуба «Veloykt» Андрей Попов.

Первые уроки были нацелены на повышение грамотности велосипедистов в случае обнаружения лесных пожаров, необходимости собирать мусор, в том числе пожароопасный (стеклянные и пластиковые бутылки), а также тактику поведения при чрезвычайных ситуациях и оказание доврачебной первой помощи, так как в последнее время участились случаи ДТП с велосипедистами. Также для распространения этих уроков среди населения в мероприятии принял участие популярный Ютуб-видеоблогер Макс Портнягин с аудиторией более 7 тыс. интернет-пользователей.

В свою очередь, участники сообщества уже оставили пожелания на следующие темы «Учебных каток» – правила дорожного движения для велосипедистов, польза велоформы и защитной экипировки, веревочный курс, скалолазание, уроки езды на велосипеде с собакой и т.д. Анонсы всех мероприятий можете читать в телеграмм-группе сообщества «Veloykt».

«Таланты Якутии» — обновленное название республиканской деловой игры «Молодежь – инновационно-стратегический ресурс развития» («МИНИСТР»), которая проводилась ежегодно среди молодых людей, специалистов и управленцев при поддержке главы и правительства Республики Саха (Якутия). Целью конкурса является раскрытие потенциала участников для создания проектов, которые помогут в достижении целей Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2032 года.