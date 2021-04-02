Имена в культуре Якутии. Лев Габышев

1 апреля исполнилось 98 лет со дня рождения талантливого живописца, заслуженного деятеля искусств Якутской АССР Льва Михайловича Габышева.

Художник родился в 1923 году в семье известного якутского ученого, мецената, доктора экономических наук, профессора и коллекционера Михаила Фёдоровича Габышева.

Первым своим учителем и наставником Лев Михайлович называл отца. Рисовать он начал с раннего детства. Символично, что ещё пятилетним мальчиком будущий директор музея стал свидетелем исторического события в мире искусства Якутии – открытия картинной галереи при краеведческом музее. На торжественное событие, случившееся в 1928 году, маленького Льва взял с собой отец. А в 1952 году Лев Габышев возглавил Якутский республиканский музей изобразительных искусств. Под его чутким руководством музей рос и развивался в течение 23 лет.

В 1939-1941 годах Лев Михайлович Габышев учился в Московском художественном училище памяти 1905 года, где он занимался сначала в мастерской живописцев Петра Петровичева и Василия Бакшеева. В 1944-1947 годах он продолжил обучение на живописном факультете Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова у Петра Покаржевского.

Творческая биография Льва Габышева началась в годы Великой Отечественной войны. Хранитель Олёкминского музея Юлия Ерко подчеркивает, что именно тогда Габышев создавал сатирические плакаты, рисунки, карикатуры против фашизма, публиковавшиеся на страницах газет «Кыым» и «Социалистическая Якутия». На первой персональной выставке художника, состоявшейся в 1944 году, открылся талант Льва Михайловича как мастера лирического пейзажа. Основанные на натурных наблюдениях, наполненные мягким светом и воздухом, композиции автора пленяют эмоциональным чувством. Просты и задушевны названия работ мастера: «Задумчивые дали» (1943), «Старая деревня на берегу Лены» (1952), «Юнькюрский мотив» (1950). Живописные виды реки Лены в произведениях «Над Леной» (1951), «Ленские щёки» (1958), «Ленские дали» (1947) сочетают в себе эпическое и лирическое начала. Тихая водная гладь величественной реки, наполненное струящимся светом небо, пушистые облака создают чуть грустное, поэтичное настроение любования родным краем.

Деятельность Льва Михайловича Габышева сыграла большое значение в становлении музея, директором которого он был с 1952-ого по 1975-ый годы. Именно он проявил подлинный энтузиазм в деле развития и пропаганды якутского музея как национальной сокровищницы. Широкая эрудиция, эстетическое чутье позволили деятелю культуры и искусства заложить основную структуру собрания. Как отмечает Ася Габышева, отобранные им произведения в различных запасниках страны, мастерских ведущих художников и частных коллекциях, обширная переписка со специалистами крупных российских музеев способствовали системным поступлениям в фонды качественных произведений старого и современного искусства.

В 1962 году Лев Михайлович вместе с братом Густавом осуществили волю отца Михаила Фёдоровича Габышева и безвозмездно передали Якутии более 250 произведений западноевропейской живописи XVI-XIX веков из его коллекции. На основе этого дара в 1970 году, в бывшем здании Якутского уездного казначейства, был открыт филиал художественного музея – «Музей западноевропейского искусства», преобразованный в 1905 году в «Галерею зарубежного искусства имени профессора М. Ф. Габышева». Л. М. Габышев был пропагандистом изобразительного искусства, выступал в печати, на радио и телевидении. Ему принадлежит исследование о малоизвестных якутских косторезах XIX-начала XX веков.

Сегодня Национальный художественный музей – бесценная национальная сокровищница Республики Саха (Якутия), где имеются шедевры отечественного и зарубежного искусства. В этом огромная заслуга Льва Михайловича Габышева, талантливого художника и подвижника музейного дела.