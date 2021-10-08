Ил Тумэн сокращает «портфели» – депутат

Об этом сообщила народный депутат Мария ХРИСТОФОРОВА в ходе дискуссии «Государственное Собрание (Ил Тумэн) РС (Я) в 2023 году», организованной вчера народным депутатом Виктором ФЕДОРОВЫМ.

В основном, в ходе дискуссии обсуждали оптимальное количество депутатов, которых сейчас 70. Это максимально допустимое количество, предусмотренное федеральным законодательством для регионов, количество населения которых свыше 500 тысяч. В обществе идет дискуссия, стоит ли Якутии сокращать количество мандатом в своем Госсобрании, и сколько из них должны быть избраны по одномандатным округам, а сколько – по партийным спискам.

В ходе своего выступления Мария Николаевна, к слову, сообщила о том, что в Ил Тумэне уже идут сокращения. Так, комитет по вопросам местного самоуправления будет присоединен с комитетом по государственному строительству и законодательству. «Таким образом, на одну штатную единицу станет меньше», — отметила депутат Христофорова. Надо полагать, и обслуга может быть сокращена.

Напомним, что обе вакансии свободны. Председатель комитета по вопросам МСУ Василий МЕСТНИКОВ умер год назад, и по сей день его кресло пустует. А председатель комитета по госстроительству Алексей ЕРЕМЕЕВ пошел на повышение, и ныне он спикер всея Госсобрания.

Как сообщает источник в Ил Тумэне, предполагается, что объединенный комитет возглавит Владимир ПРОКОПЬЕВ, сейчас он председатель комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. А освобожденное им кресло займет, разумеется, Сахамин АФАНАСЬЕВ, экс-министр экологии, природопользования и лесного хозяйства, избранный депутатом от Колымо-Индигирского округа на сентябрьских выборах.

Таким образом, в Ил Тумэне на один «портфель» станет меньше.

Полностью дискуссию можно посмотреть на ютуб-канале Сахамедиа.