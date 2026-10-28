Заходи, гостем будешь: Вот и верь после этого людям

Житель Якутска подозревается в краже денег и драгоценностей у уснувшего после застолья вахтовика

В Республике Саха (Якутия) в дежурную часть Отдела полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» обратился житель Иркутской области, прибывший в Якутск в командировку. Заявитель сообщил, что из его гостиничного номера бесследно исчезли наличные средства и дорогостоящие ювелирные изделия. Ущерб составил более одного миллиона рублей.

Выясняя обстоятельства случившегося, сотрудники подразделения уголовного розыска территориального ОВД восстановили хронологию происшествия. Выяснилось, что незадолго до кражи вахтовик отправился в ближайший магазин, где познакомился с местным жителем. Разговорившись, потерпевший проявил гостеприимство и пригласил нового приятеля к себе в гостиничный номер, чтобы отметить встречу.

Застолье закончилось тем, что утомлённый алкоголем постоялец крепко уснул. Визитёр тем временем похитил у него 12 тысяч рублей, наручные часы и золотую цепь с нательным крестом, после чего скрылся.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики вычислили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 43-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он признался, что украшение из жёлтого металла он сразу отнёс в местный ломбард, выручив за него 350 тысяч рублей, из которых успел потратить 95 тысяч рублей. А вот часы и религиозный аксессуар якутянин оставил себе для личного пользования.

Стражи правопорядка изъяли у подозреваемого похищенные ценности и оставшиеся денежные средства, а саму цепочку нашли в комиссионном магазине. После завершения процессуальных действий все драгоценности будут возвращены законному владельцу.

В отношении задержанного следователем Отдела полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.