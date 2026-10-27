Забрали даже постельное белье: Хозяйственные воры, однако

В серии краж имущества из частных домов оперативниками уличены трое жителей Якутска

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по раскрытию имущественных преступлений МУ МВД России «Якутское», Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) и оперативники отдела полиции №3 г. Якутска установили подозреваемых в серии краж из частных домов. Ими оказались ранее судимые 32-летний мужчина и его 42-летний брат, а также их 46-летний знакомый.

Предварительно установлено, что 32-летний злоумышленник вместе со старшим братом проезжал мимо частного дома, расположенного на окраине города.

Мужчины обратили внимание на то, что территория не огорожена забором и поблизости нет соседних домов, а хозяева отсутствуют. С помощью лома подозреваемые взломали входную дверь и проникли внутрь. Похищенные инструменты, портативный гараж и колёса от автомобиля они загрузили в свою машину, после чего скрылись с места происшествия.

Таким же образом 32-летний подозреваемый действовал во время второй кражи, в этот раз соучастником был его приятель. Из неохраняемого гостевого домика злоумышленники вынесли холодильник, телевизор, настольную плиту, электрочайник, портативную колонку, роутер, шторы, зеркало, постельное белье, гирлянду и посуду.

Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 200 тысяч рублей. Часть похищенного подозреваемые оставили себе, часть сбыли, а некоторые вещи подарили знакомым.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.