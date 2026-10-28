Центр поддержки пассажиров: ЖДЯ запустили чат-бот

Железные дороги Якутии запустили официальный чат-бот «Центр поддержки пассажиров ЖДЯ» в мессенджере Макс

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» объявляет о запуске официального цифрового помощника для пассажиров в национальном мессенджере МАКС.

Сервис «Центр поддержки пассажиров ЖДЯ» призван обеспечить быстрый и безопасный доступ к справочной информации и услугам компании.

Запуск чат-бота в МАКС является логическим продолжением цифровой трансформации АО «АК «ЖДЯ».

Теперь пассажиры могут оперативно получить необходимую информацию о пассажирских перевозках не только по номеру телефона Службы поддержки пассажиров и на сайте АО «АК «ЖДЯ», но и в национальном мессенджере Mакс.

Ключевые возможности бота:

Актуальное расписание пассажирских поездов №317/318 «Нижний Бестях – Благовещенск», №327/328 «Нижний Бестях – Тында» и вагонов беспересадочного сообщения.

Информация о тарифах и льготах

Правила перевозок

Информация об адресах билетных касс

Информация о трансфере пассажиров, пунктах посадки и многом другом.

Обратная связь даст возможность задать запрос и оперативно обратиться в службу поддержки пассажиров