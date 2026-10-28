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28.10.2026 12:28
чтение: 1 мин
Рубрики
#ЖДЯ
#Железные дороги Якутии
#Центр поддержки пассажиров ЖДЯ
#чат-бот

Центр поддержки пассажиров: ЖДЯ запустили чат-бот

Железные дороги Якутии запустили официальный чат-бот  «Центр поддержки пассажиров ЖДЯ»  в мессенджере Макс

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» объявляет о запуске официального цифрового помощника для пассажиров  в национальном мессенджере МАКС.

Сервис «Центр поддержки пассажиров ЖДЯ» призван обеспечить быстрый и безопасный доступ к справочной информации и услугам компании.

Запуск чат-бота в МАКС является логическим продолжением цифровой трансформации АО «АК «ЖДЯ».

Теперь пассажиры могут оперативно  получить необходимую информацию о пассажирских перевозках не только по номеру  телефона Службы поддержки пассажиров и на сайте АО «АК «ЖДЯ», но  и в национальном мессенджере Mакс.

Ключевые возможности  бота:

  • Актуальное расписание пассажирских поездов №317/318 «Нижний Бестях – Благовещенск», №327/328 «Нижний Бестях – Тында» и вагонов беспересадочного сообщения.
  • Информация о тарифах и льготах
  • Правила перевозок
  • Информация об адресах билетных касс
  • Информация о трансфере пассажиров,  пунктах посадки и многом другом.
  • Обратная связь даст возможность задать запрос и оперативно обратиться в службу поддержки пассажиров

Бот доступен для всех пользователей платформы. Для начала работы достаточно отсканировать куар-код или перейти по ссылке https://max.ru/id1435073060_1_bot

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Источник: пресс-служба ЖДЯ
Фото: пресс-служба ЖДЯ

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