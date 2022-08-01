Гуманитарная помощь для жителей Верхоянского района отправлена из Ленска

За две недели более тысячи ленчан откликнулись на призыв помочь пострадавшим от наводнения землякам.

1 августа 2022 года из Ленска была отправлена гуманитарная помощь жителям в пострадавшего от наводнения Верхоянского района. 15 июля глава города Ленск Александр Хорунов обратился к ленчанам с призывом к её сбору.

— Сегодня мы завершили приём гуманитарной помощи для жителей Верхоянского района. Акция прошла очень единодушно, за что благодарю каждого поучаствовавшего в ней ленчанина. Вместе с гуманитарным грузом хотим передать слова искренней поддержки верхоянцам, с вами вся Республика, — отметил глава Ленска Александр Хорунов.

За две недели было собрано большое количество детской и взрослой одежды, предметов первой необходимости, средств гигиены, бытовой химии и продуктов питания длительного хранения. Эту гуманитарную акцию курировало волонтёрское движение «Ленский характер».

— Помощь собирали всем городом, откликнулось более 1000 человек. Проведена огромная работа. Хочу выразить сердечную благодарность всем неравнодушным жителям нашего города, индивидуальным предпринимателям и организациям, а также администрации Ленска и главе города Александру Хорунову. Мы помним, как 20 лет назад вся страна помогала Ленску после катастрофического наводнения. А сегодня уже мы помогаем нашим землякам из Верхоянского района, — рассказал руководитель волонтёрского движения «Ленский характер» Дмитрий Гузов.