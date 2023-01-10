Губительная «гражданка» — смерть в ожидании «ветеранских»

Новогодние праздники в Якутии омрачили сообщения о смерти ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. В сухих строках воспоминаний однополчан, в фотографиях недавних встреч друзей — улыбки героев. Героев, которых уже нет рядом с нами. Они выполняли свой гражданский долг, держали позиции из последних сил, били противника, получая ранения… По-военному — «выполняли боевые задачи». Кто как мог, но выполнял боевые задачи, защищал Отечество. Сегодня этих героев не стало. Вернувшись живыми из пекла «горячих точек», бойцы не выжили в мирной жизни. Их «убила» гражданка.

В чем причины гибели ветеранов боевых действий? Почему достойные сыны Отечества, герои и наши защитники умирают в мирное время в нищете?

На эти неудобные вопросы SakhaLife попросил ответить участника СВО, за плечами которого две командировки на специальную военную операцию, врача-организатора, хирурга и реаниматолога Назара Петрова.

— Чтобы понять проблему, придется провести черту между добровольцами и мобилизованными. Армия и солдаты, которые сегодня несут службу в зоне специальной военной операции, состоят из добровольцев, контрактников и мобилизованных. Первые две категории – это люди, в основном зрелого возраста, которые по доброй воле, осознанно пошли защищать страну. Их следует объединить в группу Добровольцы. Третья категория – мобилизованные граждане – это те, кого «попросили» встать в строй. Данное разграничение условно, поскольку и среди мобилизованных есть люди с, так сказать, романтическим настроем. Равно как и среди добровольцев, бывало, выветривало «романтизм души» после первой атаки. Но все же, в большинстве своем – это разные группы, подход к реабилитации которых не должен быть шаблонно одинаковым, — считает наш эксперт.

Назар Иннокентьевич в обе командировки служил добровольцем и, как неисправимый «романтик», считает, что капельницы и массаж не смогут вернуть к гражданской жизни истинного Добровольца.

— Как бы некорректно это ни звучало, но лучшая реабилитация для истинного Добровольца – это возвращение в строй, при его желании. Если человек выздоровел после контузии или ранения и может держать оружие в руках, психически здоров, то он станет более опытным и эффективным бойцом в окопах, нежели нестреляный его коллега. Вне «передка» он может стать наставником «новичков» на второй или третьей линии фронта. Работать, например, во взводе обеспечения, стать механиком, связистом, врачом на Донбассе. Обязательное условие для реабилитации Добровольца — это ощущение личной востребованности, пользы фронту. Для него данная возможность — большая честь служить рядом с братскими сердцами, быть их поддержкой. В дальнейшей перспективе Добровольца необходимо трудоустраивать в военизированные подразделения охраны правопорядка и антитеррористической безопасности. Либо задействовать на восстановительных работах во вновь образованных областях, в укреплении их. Работа или занятие Добровольца на «гражданке», после СВО, обязательно должна быть с частицей риска – с капелькой адреналина. Важно понимать, что Доброволец – это, все-таки, адреналинозависимый человек.

Назар Петров считает, что в процесс реабилитации добровольцев необходимо активно привлекать Ассоциацию ветеранов боевых действий. Старшие братья помогут врачам-реабилитологам определить, что важнее Добровольцу – возвращение на «передок», на восстановление новых республик или экстремальная работа вахтовика на родных северах.

По реабилитации мобилизованных Назар Иннокентьевич считает, что большой акцент сегодня сделан на медицинские мероприятия. При этом, недостаточно хорошо работает механизм по социализации – трудоустройству ветеранов. Ведь труд и есть счастье – считает наш эксперт.

— Для полноценной реабилитации ветеранов боевых действий важную роль играет трудоустройство, — продолжает врач СВО Назар Петров, — Медицина справится. Но дальше, после медицинской реабилитации, ветераны должны вернутся на любимую работу или обрести новую, если ее не было. В начальный период можно трудоустроить ветеранов на вахту. Так как вахта – это физически сложная работа на природе с достойной оплатой труда. Что немаловажно, на вахте сложно найти спиртное, там строгий распорядок дня, как в армии. По возвращению с вахты ветеранов необходимо обучать новым техническим специальностям, необходимым в промышленности, охране правопорядка, борьбе с пожарами, в МЧС и других схожих сферах.

Назар Петров, изучив послевоенный быт своих однополчан, пришел к прискорбному выводу, что неустроенные в мирной жизни ветераны СВО зачастую ищут утешение в спиртном. Алкоголизация не только уничтожает семью, но и ведет к криминализации бойцов. Лечение от алкогольной зависимости должно стать своевременным, анонимным (без изъятия прав на вождение и оружие), бесплатным и эффективным звеном успешной реабилитации.

Горькая правда: после возвращения со СВО известные Назару Иннокентьевичу однополчане не получили новой работы, а в большинстве своем – потеряли даже то, что имели. Такие госкорпорации как, например, «Сбербанк» аннулируют одобренные ипотечные кредиты, «душат» штрафами и пени, вместо поддержки ветеранов.

Кроме того, большинство участников спецоперации до сих пор не получили ни одной медали о службе от своих военкоматов и командиров. Глубоко забюрократизирована процедура оформления ветеранских удостоверений. Однополчане умирают, не дождавшись «корочки» и значка за участие в СВО.

Есть и положительные примеры. Меры поддержки семей участников СВО получили все однополчане нашего эксперта. Большую пользу приносят и общественники.

— По трудоустройству ветеранов СВО ощутимую работу выполняет Ассоциация ветеранов боевых действий Якутии «За Отечество», под руководством Ивана Черкашина. Бойцы, вернувшиеся из «горячих точек» трудоустроены инструкторами в учебный центр ассоциации. К сожалению, штатное расписание учебного центра небольшое, чтобы помочь всем ветеранам. Принятие закона об обязательном трудоустройстве ветеранов СВО, обязывающего промышленные предприятия, силовые структуры и другие профильные организации принимать на работу определенное количество ветеранов, помогло бы тысячам бойцов спецоперации социализироваться, прокормить семьи и с уверенностью взглянуть в будущее, – отметил Назар Иннокентьевич.

Напомним, что перед новогодними праздниками Ил Дархан Айсен Николаев организовал встречу с врачами-добровольцами, вернувшимися со службы в передовых военных госпиталях СВО. Врачи обратились с пожеланиями по реабилитации и были услышаны главой республики. Айсен Сергеевич дал ряд поручений правительству: изыскать просторное комфортабельное здание под реабилитационный центр, развернуть центр психологической помощи, изучить опыт Чеченской республики по реабилитации граждан и обучить достаточное количество медиков-реабилитологов. Кроме того, Айсен Сергеевич подчеркнул, что Якутия продолжит оказывать всестороннюю поддержку в целом на СВО, а также прифронтовым военным госпиталям страны.

— За свои две командировки на СВО я многократно слышал и видел, что поддержку руководства Якутии в части военного оборудования, обмундирования и транспорта ощущают бойцы в окопах. От воинов чеченского «Ахмата» мы с коллегами неоднократно слышали признания, что бойцы-якутяне на хорошем счету у командования и однополчан, что якутян отличает меткость, выносливость и отвага. Сегодня в Якутии действуют беспрецедентные меры по поддержке семей военнослужащих. По совершенствованию реабилитации мы были услышаны главой Якутии Айсеном Сергеевичем. Верю, что общими усилиями мы победим и вернёмся к полноценной мирной жизни, — подытожил участник СВО Назар Петров.

В конце откровенного интервью приводим строки, посвященные умершим в эти дни ветеранам. Их написали однополчане и друзья покойных.

ВСЕГДА БЫЛ ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ И НИКОГДА НЕ ГРУСТИЛ

«Сегодня в 3:00 [8 января] ушёл из жизни наш боевой товарищ, ветеран боевых действий в Чеченской Республике Есипенко Алексей Викторович. Мы провели с ним четыре поисковые экспедиции в Усть-Майском районе по поиску самолетов, перегоняемых из США в СССР в годы Великой Отечественной войны и потерпевших крушение. Построили два памятника ветеранам Войны: один на территории школы, другой — в административном центре посёлка. Открыли отделение Юнармии. Он стал в 2023 г. инициатором организации гуманитарной помощи для призванных по мобилизации своих земляков Усть-Майцев. У Алексея было ещё много благородных планов по ветеранской линии на этот год и на будущее. В 2022 г., как и многие Патриоты, Алексей выехал добровольцем в зону СВО для проведения боевых действий по линии Казачества, пулеметчиком (позывной Печенег). После получения тяжёлого ранения он был доставлен в Санкт-Петербург. Далее лечился в Медцентре РС(Я), республиканских больницах Якутска. 6 января у Алексея был день рождения. На 12 января 2023 г. ему были приобретены авиабилеты для вылета в Москву для поведения по республиканской квоте операции. А сегодня его уже нет среди нас… Похоронен будет в Усть-Мае. Остались трое малолетних девочек. Спешил жить, но многое не успел. Это реквизиты банковской карты Ольги, жены Алексея, для желающих оказать поддержку: 2202 2010 5988 7394».

/Полковник Гребенников Н.Г./

ТЯЖЕЛО БОЛЕЛ, НО РВАЛСЯ В БОЙ

«Охотник наш дал тяжелое кровотечение в одном из портов следования. У него была тяжелая болезнь печени из-за гепатита. Военный врач — лейтенант был молодым, малоопытным, поэтому реанимировать нашего брата пришлось нам самим. Мы с трудом нашли вену, так как он сильно уронил давление. Кровотечение было массивное из вен пищевода. Пока ехала скорая помощь мы сами вывели нашего брата из шокового состояния. Придя в сознание он признался, что обманул врачей, чтобы бить фашистов. Скорая увезла его в реанимацию. Через месяц мы узнали, что наш брат снова обманул врачей, прошел комиссию и прорвался на «передок» в составе другого добровольческого батальона. Сбылась его мечта – бить фашистов, как его деды! Вечная память воину земли Олонхо!»

/Ротные медики З. и К./.