10.01.2023
12:30
642

Общество

Якутское отделение ПАО Сбербанк: Комментарий к публикации «Губительная «гражданка» — смерть в ожидании «ветеранских»

В редакцию Sakhalife поступило письмо от пресс-центра Якутского отделения ПАО Сбербанк с просьбой убрать упоминание Сбербанка в публикации «Губительная «гражданка» — смерть в ожидании «ветеранских», так как Сбербанк упоминается не в конкретном примере, а обобщенно:

Губительная «гражданка» — смерть в ожидании «ветеранских»

Как сообщает пресс-центр Якутского отделения ПАО Сбербанк, сотрудники Сбербанка на постоянной основе помогают мобилизованным и участникам СВО, а также их семьям: В ноябре и декабре мы переводили однодневный заработок в помощь мобилизованным. Собирали подарки для детей мобилизованных на новый год, а также для детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Наши филиалы на постоянной основе проводят акции поддержки, закупают экипировку, отправляют в пункты поддержки мобилизованных.


Фото: пресс-центра
Источник: Пресс-центр Якутского отделения ПАО Сбербанк

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх