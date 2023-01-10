Якутское отделение ПАО Сбербанк: Комментарий к публикации «Губительная «гражданка» — смерть в ожидании «ветеранских»

В редакцию Sakhalife поступило письмо от пресс-центра Якутского отделения ПАО Сбербанк с просьбой убрать упоминание Сбербанка в публикации «Губительная «гражданка» — смерть в ожидании «ветеранских», так как Сбербанк упоминается не в конкретном примере, а обобщенно:

Как сообщает пресс-центр Якутского отделения ПАО Сбербанк, сотрудники Сбербанка на постоянной основе помогают мобилизованным и участникам СВО, а также их семьям: В ноябре и декабре мы переводили однодневный заработок в помощь мобилизованным. Собирали подарки для детей мобилизованных на новый год, а также для детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Наши филиалы на постоянной основе проводят акции поддержки, закупают экипировку, отправляют в пункты поддержки мобилизованных.



