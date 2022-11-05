Горячая линия для военных: Чаще всего спрашивают о посылках из дома

За первые две недели работы «горячей линии» Единого координационного центра в Москве поступило 120 обращений от военнослужащих. Звонившие спрашивают о том, как родственники могу им передать посылки и письма.

«В середине октября мы запустили «горячую линию» для военнослужащих. Это специальная линия связи, по которой бойцы могут получить всю волнующую их информацию. Также мы на связи с военными частями, где служат наши бойцы», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

В день в среднем поступает 5-6 обращений от мобилизованных и контрактников.

Как рассказали в Едином координационном центре, самые частые запросы касаются дополнительной экипировки и оснащения военнослужащих, родственники хотят получить информацию о своих близких, передать им посылки и письма. В ближайшие дни начнут работу территориальные опорные пункты, которые позволят ускорить доставку грузов и сообщений из Якутии нашим военнослужащим.

Специальная «горячей линии» начала свою работу 20 октября, контактный номер в обязательном порядке получает каждый мобилизованный или проходящий службу по контракту боец. С самого начала работы для «горячей линии» был установлен круглосуточный режим работы. В ночные часы на линии всегда находится дежурный. Все запросы фиксируются в общей базе, и ни один не остается без рассмотрения.

Единый координационный центр, созданный решением главы Якутии 14 октября, курирует вопросы оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановления новых территорий страны и гуманитарной помощи их населению. Решением Единого координационного центра создаются территориальные опорные пункты, главными задачами которых станут взаимодействие с воинскими частями и госпиталями, а также передача материально-технического и продовольственного обеспечения военнослужащим из Якутии в зоне проведения специальной военной операции.