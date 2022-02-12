Гордума: Совместная работа по расширению школ Якутска

В с. Хатассы установили первую сваю дополнительного здания средней школы

12 февраля состоялась торжественная установка первой сваи дополнительного здания Хатасской средней общеобразовательной школы им. Парфения Никитича и Надежды Евгеньевны Самсоновых на 120 мест. Застройщиком является ООО «Ориентир-14».

Общая площадь здания составит более 4 908 м2. В настоящее время в школе обучается 947 детей в две смены. В школе реализуются программы углубленного обучения математического направления, естественно-научного профиля. С 2016 года работает программа развития «Хатасская школа агробизнеса» в статусе агропрофилированной школы.

В церемонии установки первой сваи дополнительного здания Хатасской школы приняли участие: глава г. Якутска Евгений Григорьев, первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель министра образования и науки республики Владимир Тихонов, народные депутаты Ил Тумэн, руководство, коллектив администрации села, школы и жители с. Хатассы.

По словам Владимира Тихонова, масштабный проект в с. Хатассы будет реализован благодаря совместным усилиям главы республики Айсена Николаева и главы Якутска Евгения Григорьева. До 2024 года в Якутске и его пригородах будут дополнительно создано 12 тысяч ученических мест.

Как уточнил Евгений Григорьев, в 2022 году в городе Якутске ещё будут построены пристрои к нескольким школам.

Пристрой к Хатасской школе создаст условия для современной образовательной среды. Данная школа будет иметь 3 этажа, где будут размещаться 19 учебных кабинетов с современным оборудованием, библиотека, медицинский кабинет, столовая с обеденным залом на 120 посадочных мест. Для учащихся откроют актовый зал на 140 посадочных мест, спортивный зал, универсальную мастерскую по техническому труду, кино-фото студию.

С радостным и торжественным событием в жизни села Хатассы поздравила первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова. Она отметила, что дополнительный пристрой создаст наиболее комфортные условия для успешной учебы, раскрытию потенциала каждого ученика.

«Начало строительства пристроев это результат слаженной работы Айсена Николаева, ещё когда он был главой города Якутска, депутатов III созыва Якутской городской Думы, депутатов Ил Тумэн, представляющих интересы города. Глава г. Якутска Евгений Григорьев совместно с депутатами IV созыва Якутской городской Думы, депутатов Ил Тумэн от города продолжают реализацию этого проекта», — отметила она.