08.07.2022
22:49
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Спорт

Главная судейская Коллегия: Дисквалифицируем представителя сборной Якутска и меняем правила!

Судейская коллегия по итогам пятого соревновательного дня VIII Спортивных игр народов Якутии подвела свои итоги. Большой резонанс вызвал момент снятия спортсмена из г. Якутска на марафонской дистанции в мужском дивизионе.

Главный судья Игр Николай ЦЫПАНДИН предоставил комментарий по данному случаю.

 — Сегодня по итогам марафона среди мужчин, рассмотрев поступившие протесты от представителей других сборных команд, нами было принято решение дисквалифицировать представителя сборной г. Якутска и аннулировать его результат. Для устранения подобных инцидентов мы проведём совещание Республиканской коллегии спортивных судей, где будут приняты решения вплоть до дополнительных ограничений и изменений в общее положение крупных спортивных соревнований.

Напоминаем, что по итогам марафона в мужском дивизионе победу одержал Александр МОЕДО (Олекминский), вторым стал Айсен ВАСИЛЬЕВ (Вилюйский), а третье место занял Василий ЛУКИН (Чурапчинский).

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Фото: Дьулур5ан
Источник: @ufkims

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