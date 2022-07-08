Главная судейская Коллегия: Дисквалифицируем представителя сборной Якутска и меняем правила!

Судейская коллегия по итогам пятого соревновательного дня VIII Спортивных игр народов Якутии подвела свои итоги. Большой резонанс вызвал момент снятия спортсмена из г. Якутска на марафонской дистанции в мужском дивизионе.

Главный судья Игр Николай ЦЫПАНДИН предоставил комментарий по данному случаю.

— Сегодня по итогам марафона среди мужчин, рассмотрев поступившие протесты от представителей других сборных команд, нами было принято решение дисквалифицировать представителя сборной г. Якутска и аннулировать его результат. Для устранения подобных инцидентов мы проведём совещание Республиканской коллегии спортивных судей, где будут приняты решения вплоть до дополнительных ограничений и изменений в общее положение крупных спортивных соревнований.

Напоминаем, что по итогам марафона в мужском дивизионе победу одержал Александр МОЕДО (Олекминский), вторым стал Айсен ВАСИЛЬЕВ (Вилюйский), а третье место занял Василий ЛУКИН (Чурапчинский).