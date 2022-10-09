Глава Якутии поблагодарил женщин республики за помощь мобилизованным

Жители сел и городов республики оказывают всевозможную помощь мобилизованным гражданам. Не остались на стороне и мастерицы Якутии, которые вносят свой вклад в поддержку земляков.

Вера Колпашникова из Намского улуса рассказала о том, что с 1 октября жительницы с. Намцы приходят в Дом Олонхо со своими швейными машинками, помогают друг другу, обучая начинающих. На сегодня подготовили порядка 150 аптечных комплектов, сшили более 100 штук теплых шапок с шарфами. Также шьют вещи во всех наслегах и отправляют в мобилизационный пункт улуса.

В эти дни женщины Нюрбинского района сшили более 50 армейских аптечек, 25 вещмешков. По словам Галины Федоровой, по своей инициативе им помогают жители улуса. Так, Семен Гаврильев из г. Нюрба починил швейные машинки, Зинаида Мухоплева из с. Антоновка предоставила ткани, передала сшитые собственные руками вещмешки. Резидент центра «Мой бизнес» Алексей Егоров передал водонепроницаемую ткань, также он вызвался сшить из этого материала вещмешки.

Как рассказала Наталья Петрова из Верхневилюйского улуса, около двадцати портних собрались в районной библиотеке, шьют аптечные сумки, планируют смастерить около 50 комплектов. Первую аптечку доставили жителю Едюгейского наслега Софрону Николаеву.

По словам Октябрины Шипицыной из Хангаласского улуса, женщины улуса 25 сентября собрали более 122 тысяч рублей и на эти средства приобрели теплые вещи мобилизованным. В настоящее время в центре «Саргы тусулгэтэ» собирают вещи, сшитые жительницами наслегов. В с. Техтюр по инициативе Матрены Ефремовой женщины шьют аптечные комплекты.

Жительницы г. Якутска совместно с фирмой «Хоту тент» и фабрикой «Кэрэ» также начали пошив вещей для мобилизованных. Как сообщила сопредседатель штаба помощи «Якутия с тобой!» Ирина Саввина, уже несколько десятков швей-волонтеров шьют аптечки, спальники, сидушки и балаклавы.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил благодарность женщинам, которые от всего сердца поддерживают мобилизованных земляков.

«Сегодня хочу особо отметить и поблагодарить наших женщин, которые от всего сердца помогают нашим ребятам. Это мастерицы из разных сел и городов республики, которые по зову своего сердца, отдавая частичку своей души, шьют спальные мешки, шапки и шарфы, носки, сумки для аптечек. Они уверены, что это обязательно поддержит боевой дух ребят. Низкий поклон вам, дорогие земляки! Именно благодаря вашей мудрости, вере и заботе, поддерживается огонь в сердцах наших ребят», — написал Глава в своем телеграм-канале.

Как отметил Айсен Николаев, вся Якутия поддерживает земляков, которые защищают страну и мирное будущее наших детей и внуков. Через Координационный центр призванные из республики военнослужащие получают дополнительную экипировку, полезные для службы вещи. 80% средств для их покупки поступают из республиканского бюджета. Часть приобретается на перечисления организаций, предприятий и неравнодушных граждан.