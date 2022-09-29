Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2.1б» упадут в Якутии — запуск 22 октября

С космодрома «Восточный» 22 октября текущего года запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов (КА) «Гонец-М» и «Скиф-Д» по наклонению орбиты 98° в рамках государственной космической программы России, сообщает тгк Экология Якутии

После данному наклонению орбиты эпизодически используются 2 участка, выделенные для районов падения частей ракеты-носителя (РН) «Союз-2» при пусках с космодрома «Восточный»: РП 983 — для приема головного обтекателя на территории Алданского и Олекминского района и РП 985 — для приема центрального блока и хвостового отсека III ступени на территории Вилюйского района.

Совместной рабочей группой госкорпорации «Роскосмос» и правительства Республики Саха (Якутия) будут проведены работы по экологическому сопровождению пуска, обеспечению безопасности населения и территорий, поиск и эвакуацию фрагментов ОЧ РН.

Напомним, что это 6 пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» по данному наклонению орбиты. Все предыдущие пуски проведены в штатном режиме. Все обнаруженные фрагменты частей ракеты-носителя вывезены из районов падения и отправлены на космодром «Восточный» для дальнейшей утилизации. По результатам экологического обследования районов падения загрязнение окружающей среды сверх допустимых норм не было зарегистрировано.