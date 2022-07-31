31.07.2022
15:13
196

Спорт

Фотофакт: Якутские «художницы» завершили свое выступление на «Детях Азии»

Сборная Якутии по художественной гимнастике завершила выступления на Играх «Дети Азии — 2022».

Республику в групповом многоборье представляют: Арина Алексеева, Аэлита Ершова, Екатерина Ибрагимова, Кюннэй

Устинова, Наргиза Демидович, Дария Мохначевская.

Ждем итоги.

За команду Якутии, родной регион болеет президент Комитета МСИ «Дети Азии» Владимир Максимов.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх