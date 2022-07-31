31.07.2022
15:13
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Спорт
Фотофакт: Якутские «художницы» завершили свое выступление на «Детях Азии»
Сборная Якутии по художественной гимнастике завершила выступления на Играх «Дети Азии — 2022».
Республику в групповом многоборье представляют: Арина Алексеева, Аэлита Ершова, Екатерина Ибрагимова, Кюннэй
Устинова, Наргиза Демидович, Дария Мохначевская.
Ждем итоги.
За команду Якутии, родной регион болеет президент Комитета МСИ «Дети Азии» Владимир Максимов.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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